Любители звенят: 100 яиц в подарок, нога Акинфеева, «Атлетико» из станицы. Главные кубковые сюжеты

Любители покоряют FONBET Кубок России. В Пути регионов страдает даже профессиональный «Спартак» (из Тамбова).
Едем в кубковое путешествие.
Три любительских клуба дошли до команд Первой лиги. Запомним установку на испанском, сэйв пенальти ногой и яйца лучшему
Как всегда особый восторг от этих кубковых чудес.
Станица Динская, Краснодарский край. Любительский ПСК в третьем раунде Кубка обыграл ставропольское «Динамо» — 2:1. Уже на 11-й минуте прострел Юрия Федосеева закончился голом из-за ошибки динамовского вратаря Вадима Гуськова. Федосеев в прошлом раунде принес ПСК победу безумным ударом с пенальти, когда мяч взмыл на пять секунд после перекладины — и опустился в ворота. Ему и здесь повезло.
Еще в первом тайме ПСК пропустил с пенальти. Но в итоге все же выиграли: 35-летний нападающий Дмитрий Нечаев кивком головы среагировал на подачу — 2:1. Оставшиеся 15 минут любители выстояли.
Сработала мотивация тренера ПСК на испанском. Просил агрессию при защите, игру двумя флангами и приправил все фирменным Vamos! Игроки хоть и мало что поняли (все-таки не «Атлетико»), но выполнили все идеально.
Внешне ПСК очень похож на мадридский «Атлетико»: та же полосатая форма, логотип — полная копия. И установки теперь — на уровне Диего Симеоне. ПСК прошел «Дружбу» из Майкопа (1:1, 10:9 по пенальти) и «Кубань» (2:1). В следующем раунде примут «Урал» — почетно уже сыграть с таким клубом дома.
Киров. Любительский «Фанком» выиграл вторую серию пенальти подряд. Дзержинский «Химик» не забил ничего за 90 минут, а в серии любителей спас вратарь Владимир Фролкин, был даже сэйв ногой в стиле Игоря Акинфеева. Дальше «Фанком» примет «Уфу».
Клуб «Фанком» возник только в 2013-м. В чемпионате «Золотого кольца» стали третьими в прошлом сезоне. Первый кубковый матч с казанским «Соколом» не состоялся: соперник снялся с турнира. Во втором круге «Фанком» прошел кировское «Динамо» (13:12 в серии пенальти!) — любители выиграли дерби у профи.
Борисоглебск, Воронежская область. Матч любительского «Кристалл-МЭ3Т» с тамбовским «Спартаком» в Воронеже открыла группа «Город 312»: исполнили несколько главных треков. Хозяева из Борисоглебска, это в области, прошли спартаковцев — 1:0. Победу «Кристаллу» на 70-й минуте принес полузащитник Александр Нартов. Героя как лучшего игрока матча наградили сотней яиц!
Часть он раздал юным болельщикам.
«Спартак» из Второй лиги Б вылетел, любители — в четвертом раунде Пути регионов. Впереди — домашний матч с московским «Торпедо». Всем непрофессиональным командам достались топы, еще недавно шумевшие в РПЛ!
Кстати, сам 57-тысячный Борисоглебск тоже проникся турниром: Александр Мостовой привез туда главный трофей и развлек фанатов.
В зоне «Центр» Третьей лиги прошлого сезона «Кристалл-МЭЗТ» занял шестое место, причем финишировали строчкой ниже другой команды из Борисоглебска — «Химмаш Сервиса».
Кстати, аббревиатура МЭЗТ в названии — от маслоэкстракционного завода «Третьяковский». Наградные яйца — похоже, как раз от них же. Там в структуре есть и птицефабрика с шикарным слоганом «Наша сила в яйцах».
Как прошли профи: вратарь «Текстильщика» взял 4 из 4 пенальти, «Космосу» не помог гол в стиле Роберто Карлоса
Еще несколько точек на карте.
Барнаул, Алтайский край. «Знамя Труда» из Орехово-Зуево выбило любительский барнаульский «Темп» голом на 90-й минуте. Полузащитник Владислав Морозов забил пенальти — и провел профи в четвертый раунд.
Долгопрудный, Московская область. Московский «Велес» разгромил «Космос» в гостях — 4:1.Станислав Лапинский и Павел Попов сделали по дублю. Зато Виталий Логачев ответил обводящим ударом в девятку — вот это космический гол.
Ковернино, Нижегородская область. Местная «Волна» смыла «Тюмень» из Кубка России (4:3 по пенальти). Обменялись голами на 35-й и 38-й минутах — и перешли к серии пенальти. За «Волну» там дважды потащил кипер Олег Смирнов.
Пенза. Местный «Зенит» пропустил от астраханского «Волгаря» на 82-й минуте — и вылетел. Полузащитник Олег Дмитриев классно среагировал на прострел — так влетел единственный гол.
Великие Луки, Псковская область. «Череповец» разобрал «Луки-Энергию» во втором тайме и впервые вышел в четвертый раунд — 4:2. До перерыва сыграли 1:1, но потом все было однозначно.
Пятигорск, Ставропольский край. «Кубань Холдинг» разнесла «Машук-КМВ» в гостях — 3:0. Особенно ярко повели на 14-й минуте: показалось, мяч завис в воздухе — и полузащитник Ионафан Сапожников пробил головой из штрафной, был рикошет. Команде из станицы Павловской помогло удаление Аликади Саидова на 40-й — после перерыва забили еще и легко выиграли.
Иваново. Местный «Текстильщик» прошел «Динамо» из Вологды по пенальти (2:0). В основное сыграли 1:1, самое жаркое оставили на развязку. Вратарь «Текстильщика» Денис Давыдов вытащил четыре удара из четырех и провел команду в четвертый раунд.
«Динамо» не помог даже пушечный выстрел защитника Дмитрия Долгова на 55-й минуте — и ведь решился на такой дальний удар.
В четверг — продолжение, еще три матча этой же стадии.
Автор: Илья Панаев
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти