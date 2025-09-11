Любители звенят: 100 яиц в подарок, нога Акинфеева, «Атлетико» из станицы. Главные кубковые сюжеты

Станица Динская, Краснодарский край. Любительский ПСК в третьем раунде Кубка обыграл ставропольское «Динамо» — 2:1. Уже на 11-й минуте прострел Юрия Федосеева закончился голом из-за ошибки динамовского вратаря Вадима Гуськова. Федосеев в прошлом раунде принес ПСК победу безумным ударом с пенальти, когда мяч взмыл на пять секунд после перекладины — и опустился в ворота. Ему и здесь повезло.