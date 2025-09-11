Ричмонд
Футбол. Кубок России
12:00
Иркутск
:
КДВ
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.14
П2
2.93
Футбол. Кубок России
19:30
Леон Сатурн
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.05
П2
2.10
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:0
Текстильщик
1
:
Динамо Вг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2

Любители звенят: 100 яиц в подарок, нога Акинфеева, «Атлетико» из станицы. Главные кубковые сюжеты

Мостовой сверкал в Борисоглебске.

Источник: Кадр из трансляции

Любители покоряют FONBET Кубок России. В Пути регионов страдает даже профессиональный «Спартак» (из Тамбова).

Едем в кубковое путешествие.

Три любительских клуба дошли до команд Первой лиги. Запомним установку на испанском, сэйв пенальти ногой и яйца лучшему

Как всегда особый восторг от этих кубковых чудес.

Футбол
Кубок России 2025/2026
Путь регионов. 3-й раунд, 10.09.2025, 16:00
ПСК
2
Динамо Ст
1

Станица Динская, Краснодарский край. Любительский ПСК в третьем раунде Кубка обыграл ставропольское «Динамо» — 2:1. Уже на 11-й минуте прострел Юрия Федосеева закончился голом из-за ошибки динамовского вратаря Вадима Гуськова. Федосеев в прошлом раунде принес ПСК победу безумным ударом с пенальти, когда мяч взмыл на пять секунд после перекладины — и опустился в ворота. Ему и здесь повезло.

Еще в первом тайме ПСК пропустил с пенальти. Но в итоге все же выиграли: 35-летний нападающий Дмитрий Нечаев кивком головы среагировал на подачу — 2:1. Оставшиеся 15 минут любители выстояли.

Сработала мотивация тренера ПСК на испанском. Просил агрессию при защите, игру двумя флангами и приправил все фирменным Vamos! Игроки хоть и мало что поняли (все-таки не «Атлетико»), но выполнили все идеально.

Внешне ПСК очень похож на мадридский «Атлетико»: та же полосатая форма, логотип — полная копия. И установки теперь — на уровне Диего Симеоне. ПСК прошел «Дружбу» из Майкопа (1:1, 10:9 по пенальти) и «Кубань» (2:1). В следующем раунде примут «Урал» — почетно уже сыграть с таким клубом дома.

Футбол
Кубок России 2025/2026
Путь регионов. 3-й раунд, 10.09.2025, 18:00
Фанком
0
Химик Дз
0

Киров. Любительский «Фанком» выиграл вторую серию пенальти подряд. Дзержинский «Химик» не забил ничего за 90 минут, а в серии любителей спас вратарь Владимир Фролкин, был даже сэйв ногой в стиле Игоря Акинфеева. Дальше «Фанком» примет «Уфу».

Клуб «Фанком» возник только в 2013-м. В чемпионате «Золотого кольца» стали третьими в прошлом сезоне. Первый кубковый матч с казанским «Соколом» не состоялся: соперник снялся с турнира. Во втором круге «Фанком» прошел кировское «Динамо» (13:12 в серии пенальти!) — любители выиграли дерби у профи.

Футбол
Кубок России 2025/2026
Путь регионов. 3-й раунд, 10.09.2025, 19:30
Кристалл-МЭЗТ
1
Спартак Тм
0

Борисоглебск, Воронежская область. Матч любительского «Кристалл-МЭ3Т» с тамбовским «Спартаком» в Воронеже открыла группа «Город 312»: исполнили несколько главных треков. Хозяева из Борисоглебска, это в области, прошли спартаковцев — 1:0. Победу «Кристаллу» на 70-й минуте принес полузащитник Александр Нартов. Героя как лучшего игрока матча наградили сотней яиц!

Часть он раздал юным болельщикам.

«Спартак» из Второй лиги Б вылетел, любители — в четвертом раунде Пути регионов. Впереди — домашний матч с московским «Торпедо». Всем непрофессиональным командам достались топы, еще недавно шумевшие в РПЛ!

Кстати, сам 57-тысячный Борисоглебск тоже проникся турниром: Александр Мостовой привез туда главный трофей и развлек фанатов.

Источник: Соцсети

В зоне «Центр» Третьей лиги прошлого сезона «Кристалл-МЭЗТ» занял шестое место, причем финишировали строчкой ниже другой команды из Борисоглебска — «Химмаш Сервиса».

Кстати, аббревиатура МЭЗТ в названии — от маслоэкстракционного завода «Третьяковский». Наградные яйца — похоже, как раз от них же. Там в структуре есть и птицефабрика с шикарным слоганом «Наша сила в яйцах».

Как прошли профи: вратарь «Текстильщика» взял 4 из 4 пенальти, «Космосу» не помог гол в стиле Роберто Карлоса

Еще несколько точек на карте.

Барнаул, Алтайский край. «Знамя Труда» из Орехово-Зуево выбило любительский барнаульский «Темп» голом на 90-й минуте. Полузащитник Владислав Морозов забил пенальти — и провел профи в четвертый раунд.

Долгопрудный, Московская область. Московский «Велес» разгромил «Космос» в гостях — 4:1.Станислав Лапинский и Павел Попов сделали по дублю. Зато Виталий Логачев ответил обводящим ударом в девятку — вот это космический гол.

Ковернино, Нижегородская область. Местная «Волна» смыла «Тюмень» из Кубка России (4:3 по пенальти). Обменялись голами на 35-й и 38-й минутах — и перешли к серии пенальти. За «Волну» там дважды потащил кипер Олег Смирнов.

Пенза. Местный «Зенит» пропустил от астраханского «Волгаря» на 82-й минуте — и вылетел. Полузащитник Олег Дмитриев классно среагировал на прострел — так влетел единственный гол.

Великие Луки, Псковская область. «Череповец» разобрал «Луки-Энергию» во втором тайме и впервые вышел в четвертый раунд — 4:2. До перерыва сыграли 1:1, но потом все было однозначно.

Пятигорск, Ставропольский край. «Кубань Холдинг» разнесла «Машук-КМВ» в гостях — 3:0. Особенно ярко повели на 14-й минуте: показалось, мяч завис в воздухе — и полузащитник Ионафан Сапожников пробил головой из штрафной, был рикошет. Команде из станицы Павловской помогло удаление Аликади Саидова на 40-й — после перерыва забили еще и легко выиграли.

Иваново. Местный «Текстильщик» прошел «Динамо» из Вологды по пенальти (2:0). В основное сыграли 1:1, самое жаркое оставили на развязку. Вратарь «Текстильщика» Денис Давыдов вытащил четыре удара из четырех и провел команду в четвертый раунд.

«Динамо» не помог даже пушечный выстрел защитника Дмитрия Долгова на 55-й минуте — и ведь решился на такой дальний удар.

В четверг — продолжение, еще три матча этой же стадии.

Автор: Илья Панаев

Текстильщик
1:1
Первый тайм: 0:0
Динамо Вг
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 3-й раунд
10.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Текстильщик
Главные тренеры
Дмитрий Кириченко
Рудольф Чесалов
Голы
Текстильщик
Максим Носков
69′
Динамо Вг
Дмитрий Долгов
55′
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти