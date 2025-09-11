Ричмонд
Страница Александра Медведева появилась на портале Transfermarkt

На странице не указана трансферная стоимость Медведева.

Источник: ФК "Зенит"/ТАСС

ТАСС, 11 сентября. Страница бывшего председателя правления петербургского футбольного клуба «Зенит» Александра Медведева появилась на портале Transfermarkt.

На странице указано, что Медведев является игроком московского клуба Медиалиги «Амкал». При этом не указана трансферная стоимость Медведева.

Медведеву 70 лет, он вышел в стартовом составе «Амкала» на матч третьего круга «пути регионов» Фонбет — Кубка России против белгородского «Салюта» (2:1) и провел на поле 23 минуты. Он стал самым возрастным участником матча Кубка России. Медведев превзошел достижение Владимира Тумаева, установленное 25 апреля 2005 года (58 лет).

С февраля 2019 года Медведев был генеральным директором «Зенита», а в июне 2023 года занял пост председателя правления и покинул эту должность в августе нынешнего года. За этот период петербургский клуб шесть раз становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок и пять раз — Суперкубок России. Также Медведев с 2008 по 2014 год был президентом Континентальной хоккейной лиги.