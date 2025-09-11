Страница Александра Медведева появилась на портале Transfermarkt

С февраля 2019 года Медведев был генеральным директором «Зенита», а в июне 2023 года занял пост председателя правления и покинул эту должность в августе нынешнего года. За этот период петербургский клуб шесть раз становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок и пять раз — Суперкубок России. Также Медведев с 2008 по 2014 год был президентом Континентальной хоккейной лиги.