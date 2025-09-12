Соперником «Енисея» в Кубке станет медийный «Амкал»

Напомним, «Амкал» — популярный российский любительский футбольный клуб. Команда создавалась под игру звезд российского интернета и спорта, но сейчас коллектив допускается к участию в официальных турнирах, а матчи показывают на федеральном телеканале. «Енисей» уже играл с медиакомандой. В Красноярск на товарищеский матч «Амкал» приезжал в 2022 году. Тогда «Красно-синие» сыграли против московской команды вторым составом и забили пять безответных мячей.