Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.31
П2
3.91
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.81
П2
5.10
Футбол. Германия
21:30
Байер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.85
П2
2.95
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.14
П2
9.00
Футбол. Кубок России
завершен
Леон Сатурн
0
:
Broke Boys
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Амкал
2
:
Салют Белгород
1
П1
X
П2

Соперником «Енисея» в Кубке станет медийный «Амкал»

Красноярский футбольный клуб «Енисей» сыграет в четвертом раунде Пути регионов Кубка России с медиафутбольной командой «Амкал» из Москвы.

Источник: Соцсети

Накануне «Амкал» обыграл белгородский «Салют» и пробился в следующий раунд турнира. Также команда побила рекорд по самому возрастному игроку в истории российского футбола. В составе медийной команды на поле вышел спортивный функционер Александр Медведев, возраст которого 70 лет. Матчи следующего раунда Кубка страны пройдут 23—25 сентября. «Енисей» сыграет в гостях.

Напомним, «Амкал» — популярный российский любительский футбольный клуб. Команда создавалась под игру звезд российского интернета и спорта, но сейчас коллектив допускается к участию в официальных турнирах, а матчи показывают на федеральном телеканале. «Енисей» уже играл с медиакомандой. В Красноярск на товарищеский матч «Амкал» приезжал в 2022 году. Тогда «Красно-синие» сыграли против московской команды вторым составом и забили пять безответных мячей.