«Акрон» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 16 сентября, состоится матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив».

Источник: РИА "Новости"

Команды, выступающие в группе D, будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных. Стартовый свисток прозвучит в 18:45 мск.

Стартовые составы команд:

«Акрон»: Васютин, Кузьменко, Агапов, Савичев, Попенков, Хосонов, Кузьмин, Базилевский, Севикян, Морозов, Дмитриев.

«Локомотив»: Веселов, Рамирес, Морозов, Ньямси, Ненахов, Баринов, Пруцев, Сарвели, Мялковский, Руденко, Комличенко.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи победили соперника со счётом 4:3.