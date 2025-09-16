Дубль Комличенко принес «Локомотиву» победу в матче Кубка России

Футболисты московского «Локомотив» в гостях обыграли тольяттинский «Акрон» со счетом 3:1 в матче четвертого тура группового этапа «Фонбет» — Кубка России.
В составе победителей дубль сделал Николай Комличенко (47-я и 49-я минута), также автогол на счету защитника «Акрона» Дениса Попенкова (90+4). У проигравших отличился Дмитрий Пестряков (89).
30-летний форвард сборной России Комличенко вошел в «Клуб 100 российских бомбардиров», забив 100-й и 101-й голы в карьере. В «клубе 100» теперь 34 футболиста.
В группе D «Локомотив» набрал девять очков, ЦСКА — семь, «Акрон» — пять, «Балтика» — ноль.
В следующем туре «Локомотив» 1 октября примет ЦСКА, «Акрон» в гостях сыграет с «Балтикой».
В прошлом сезоне Кубок России завоевал ЦСКА, обыгравший в суперфинале «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3).
Турнир снова проходит по схеме, аналогичной киберспорту, с верхней («путь РПЛ») и нижней («путь регионов») сетками плей-офф и выбыванием после двух поражений. На групповом этапе клубы РПЛ сыграют друг с другом по два матча. Первые две команды из каждой группы выйдут в верхнюю сетку плей-офф, третья — в «путь регионов», четвертая вылетит с турнира.
Заур Тедеев
Михаил Галактионов
Дмитрий Пестряков
88′
Николай Комличенко
48′
Николай Комличенко
49′
Денис Попенков
90+4′
78
Александр Васютин
89
Денис Попенков
45′
81
Никита Базилевский
90
Александр Морозов
69
Арсений Дмитриев
86
Илья Агапов
77
Константин Савичев
59′
23
Кристиян Бистрович
6
Максим Кузьмин
59′
71
Дмитрий Пестряков
80
Хетаг Хосонов
90+3′
73′
15
Стефан Лончар
7
Эдгар Севикян
58′
17
Солтмурад Бакаев
31
Тамерлан Кузьменко
66′
24
Йонуц Неделчару
16
Даниил Веселов
24
Максим Ненахов
25
Данил Пруцев
99
Руслан Мялковский
5
Жерзино Ньямси
85
Евгений Морозов
2
Кристиан Рамирес
46′
3
Лукас Фассон
6
Дмитрий Баринов
59′
7
Зелимхан Бакаев
27
Николай Комличенко
68′
14
Никита Салтыков
8
Владислав Сарвели
68′
10
Дмитрий Воробьев
90+3′
19
Александр Руденко
59′
93
Артем Карпукас
Главный судья
Михаил Черемных
(Россия, Пермь)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Шпильфогель
(Россия, Ленинградская область)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти