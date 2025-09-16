Ричмонд
Махачкалинское «Динамо» отыгралось в меньшинстве и победило «Пари НН» в Кубке России

Завершился матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Пари НН» из Нижнего Новгорода и махачкалинское «Динамо».

Источник: ФК "Пари НН"

Команды, выступающие в группе C, играли на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Юрием Карповым. Махачкалинцы победили со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл защитник номинальных хозяев Хуан Кастильо на 45+1-й минуте. Во втором тайме футболист «Динамо» Сослан Кагермазов получил красную карточку на 69-й минуте. На 77-й минуте нападающий гостей Гамид Агаларов забил гол с 11-метровой отметки. Защитник махачкалинцев Мохамед Аззи забил второй гол своей команды на 79-й минуте, вырвав победу для своей команды в меньшинстве.

После четырёх матчей Кубка России «Динамо» Махачкала лидирует в группе C, набрав 11 очков. «Пари НН» занимает третью строчку с тремя очками. В группе также находятся московский «Спартак» и «Ростов», располагающиеся на втором и четвёртом месте соответственно.

Пари Нижний Новгород
1:2
Первый тайм: 1:0
Динамо Мх
Футбол, Кубок России, Группа C
16.09.2025, 20:45 (МСК UTC+3)
Главные тренеры
Алексей Шпилевский
Хасанби Биджиев
Голы
Пари Нижний Новгород
Хуан Камило Кастильо
45+1′
Динамо Мх
Гамид Агаларов
77′
Мохамед Аззи
80′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
3
Юрий Коледин
23
Хуан Камило Кастильо
61′
19
Никита Ермаков
2
Виктор Александров
16
Ярослав Крашевский
17
Егор Смелов
9
Тьяго Весино
27
Вячеслав Грулев
46′
21
Реналдо Сефас
62′
11
Вахо Бедошвили
65′
8
Мамаду Майга
46′
77
Андрей Ивлев
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
3
Имадеддин Аззи
43
Ильяс Ахмедов
99
Муталип Алибеков
22
Мохамед Аззи
13
Сослан Кагермазов
66′
69′
7
Хазем Мастури
47
Никита Глушков
16
Уссем Мрезиг
39′
46′
25
Гамид Агаларов
10
Джавад Хоссейннеджад
58′
21
Абдулпаша Джабраилов
53
Шамиль Гаджиев
58′
11
Миро
Статистика
Пари Нижний Новгород
Динамо Мх
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
3
6
Удары в створ
1
3
Угловые
6
1
Судейская бригада
Главный судья
Юрий Карпов
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Анатолий Жабченко
(Россия, Краснодар)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти