Махачкалинское «Динамо» отыгралось в меньшинстве и победило «Пари НН» в Кубке России

Счёт в матче открыл защитник номинальных хозяев Хуан Кастильо на 45+1-й минуте. Во втором тайме футболист «Динамо» Сослан Кагермазов получил красную карточку на 69-й минуте. На 77-й минуте нападающий гостей Гамид Агаларов забил гол с 11-метровой отметки. Защитник махачкалинцев Мохамед Аззи забил второй гол своей команды на 79-й минуте, вырвав победу для своей команды в меньшинстве.