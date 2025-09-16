Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
2
:
Карабах
2
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.20
П2
9.25
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ювентус
2
:
Боруссия Д
3
Все коэффициенты
П1
15.00
X
3.60
П2
6.10
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Реал
1
:
Марсель
1
Все коэффициенты
П1
1.90
X
2.60
П2
8.50
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
5.70
П2
41.00
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Атлетик
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ПСВ
1
:
Юнион
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Оренбург
0
:
Рубин
0
П1
X
П2

Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал победу над «Акроном» в Кубке России

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался после матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором железнодорожники встречались с тольяттинским «Акроном».

Источник: Чемпионат.com

Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали красно-зелёные.

«Первый тайм был неважный. В начале второго практически предопределили результат. С первых минут оказали давление на соперника, замены тоже сработали», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Локомотив» с девятью очками возглавляет таблицу группы D, «Акрон» с пятью очками располагается на третьей строчке.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3.