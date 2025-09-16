Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал победу над «Акроном» в Кубке России

Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали красно-зелёные.
«Первый тайм был неважный. В начале второго практически предопределили результат. С первых минут оказали давление на соперника, замены тоже сработали», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».
После этой игры «Локомотив» с девятью очками возглавляет таблицу группы D, «Акрон» с пятью очками располагается на третьей строчке.
Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы одолели «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обыграли соперника со счётом 4:3.