Чемпион РПЛ взял реванш у «Крыльев Советов» в Кубке России

«Краснодар» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче группового этапа «Фонбет» — Кубка России со счетом 2:1.
Голы на счету Данилы Козлова (на 14-й минуте) и Дугласа Аугусто (62).
В начале второго тайма у «Краснодара» отменили мяч Джона Кордобы после вмешательства VAR.
Самарский клуб сократил отставание в счете на 83-й минуте благодаря голу Сергея Божина.
В первом туре группы B, где также выступают «Динамо» и «Сочи», «Крылья Советов» победили чемпиона РПЛ со счетом 2:1.
В следующем туре «Краснодар», одержавший третью победу подряд, сыграет с «Динамо» 30 сентября, а «Крылья Советов» на следующий день примут «Сочи».
Футбол, Кубок России, Группа B
17.09.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев
Мурад Мусаев
Голы
Крылья Советов
Сергей Божин
(Владимир Игнатенко)
83′
Краснодар
Данила Козлов
(Гаэтан Перрен)
14′
Дуглас Аугусту
(Джон Кордоба)
62′
Составы команд
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
18
Иван Лепский
47
Сергей Божин
86′
9
Алексей Сутормин
19
Иван Олейников
22
Фернандо Костанца
23
Никита Чернов
76′
15
Николай Рассказов
2
Кирилл Печенин
63′
3
Томас Галдамес
11
Амар Рахманович
63′
91
Владимир Игнатенко
21
Дмитрий Иванисеня
76′
77
Ильзат Ахметов
8
Максим Витюгов
19′
26
Джимми Марин
Краснодар
1
Станислав Агкацев
90+2′
17
Валентин Пальцев
8
Данила Козлов
6
Кевин Ленини
23
Гаэтан Перрен
5
Жубал
59
Артем Хмарин
59′
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
45+2′
59′
66
Дуглас Аугусту
9
Джон Кордоба
55′
70′
67
Казбек Мукаилов
11
Жоау Батчи
59′
7
Виктор Са
2
Виталий Стежко
43′
46′
3
Тормена
Статистика
Крылья Советов
Краснодар
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
2
2
Удары в створ
1
1
Угловые
9
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти