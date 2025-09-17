Футболист «Динамо» Тюкавин забил первый гол после травмы

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин отличился в матче четвертого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России по футболу против «Сочи».
Нападающий забил на 50-й минуте. Для Тюкавина это первый гол после восстановления от травмы крестообразной связки, которую он получил в марте. 13 сентября форвард вернулся на поле в домашнем матче чемпионата России против столичного «Спартака» (2:2).
На данный момент «Динамо» обыгрывает «Сочи» со счетом 4:0.
