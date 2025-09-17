Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Аякс
0
:
Интер
0
Все коэффициенты
П1
5.11
X
4.25
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Бавария
0
:
Челси
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.03
П2
4.47
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ливерпуль
0
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.62
П2
6.77
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
ПСЖ
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.79
П2
7.50
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Зенит
2
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
1.02
X
23.00
П2
100.00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Сочи
0
:
Динамо
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.00
П2
1.04
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2

Футболист «Динамо» Тюкавин забил первый гол после травмы

Нападающий пропустил шесть месяцев из-за разрыва крестообразной связки.

Источник: https://t.me/fcdynamo

СОЧИ, 17 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин отличился в матче четвертого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги» Фонбет — Кубка России по футболу против «Сочи».

Нападающий забил на 50-й минуте. Для Тюкавина это первый гол после восстановления от травмы крестообразной связки, которую он получил в марте. 13 сентября форвард вернулся на поле в домашнем матче чемпионата России против столичного «Спартака» (2:2).

На данный момент «Динамо» обыгрывает «Сочи» со счетом 4:0.

Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше