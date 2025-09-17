Самая крупная победа Карпина в «Динамо». Тюкавин снова забивает!

У Валерия Карпина была дилемма: как обычно, выставлять в FONBET Кубке России резервный состав или все же посерьезнее отнестись ко второму турниру? Все-таки у бело-голубых задача на сезон — трофей, а в чемпионате золото уже практически уплыло — девятое место и десять очков отставания от «Краснодара» после восьми туров.
В Кубке же путь к трофею открыт, но для продолжения борьбы требовалось обыгрывать «Сочи» в гостях. Поражение отодвигало москвичей на четвертое место в группе, что перед матчами с «Краснодаром» и «Крыльями» грозило не только Путем регионов, а даже прямым вылетом из турнира.
Карпин решил в итоге дать отдых восьмерым футболистам из стартового состава предыдущего тура, оставив только троих, зато самых важных — весь центр полузащиты, который и определяет игру любой команды, — Глебова, Фомина и Миранчука. Место в воротах при этом занял не второй номер Лещук, а 19-летний Расулов, который на ноль сыграл в предыдущей кубковой встрече с «Крыльями», когда был травмирован Лунев. Отметим также выход с первых минут Тюкавина, который до этого полгода восстанавливался после разрыва крестообразной связки и сыграл лишь в концовке встречи со «Спартаком» на выходных.
Интересно, как бы выглядел этот смешанный состав против сильнейшего «Сочи», но узнать это не позволил Игорь Осинькин. Новому тренеру южан явно не до Кубка, когда команда идет на 16-м месте в РПЛ, он поменял всех 11 футболистов по сравнению со встречей с «Крыльями» в премьер-лиге.
А резерв «Сочи» никакого сопротивления «Динамо» не оказал. Бело-голубые еще до перерыва повели с крупным счетом, забивая легко и непринужденно. Навес Миранчука со штрафного, кивок головой Маухуба — 1:0.
Диагональ Фомина и удар в ближний угол Скопинцева — 2:0.
Навес Скопинцева с углового, и никто не мешает Маричалю расстреливать голкипера с трех метров — 3:0. В каких-то моментах откровено проваливалась оборона, а в случае со вторым голом грубо ошибся Ломаев, только-только подписавший контракт с «Сочи».
У хозяев было плохо как с защитой, так и с атакой — моментов до перерыва у ворот Расулова так и не возникло.
Не изменился характер матча и после перерыва. Разве что забили во втором тайме москвичи лишь однажды. Зато кто отличился! Тюкавин подкараулил ошибку Осипова и точно пробил над Ломаевым. Есть первый гол Константина после тяжелой травмы — такой важный для него.
Впрочем, без плохих новостей для «Динамо» не обошлось. На 90-й минуте Литвинов попал в колено Макарову, и Денис покинул поле, сильно прихрамывая. Выглядело крайне тревожно, но дождемся обследования.
«Краснодар» (9 очков) в группе лидирует, а «Динамо» (7) и «Крылья» (6), видимо, разыграют вторую путевку в Путь РПЛ в очной встрече.
Игорь Осинькин
Валерий Карпин
Эль Мехди Маухуб
10′
Дмитрий Скопинцев
22′
Николас Маричаль
36′
Константин Тюкавин
50′
88
Иван Ломаев
27
Кирилл Заика
6
Игнасио Сааведра
84′
4
Вячеслав Литвинов
28
Руслан Магаль
34
Александр Осипов
76′
15
Соломон Агбалака
17′
62′
5
Набиль Абердин
59
Руслан Барт
73′
9
Захар Федоров
16
Максим Мухин
62′
20
Дмитрий Васильев
18
Артем Корнеев
62′
29
Роман Ежов
19
Александр Коваленко
82′
14
Кирилл Кравцов
40
Курбан Расулов
50
Александр Кутицкий
7
Дмитрий Скопинцев
13
Николя Муми Нгамале
2
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
14
Эль Мехди Маухуб
82′
19
Бактиер Зайнутдинов
21
Антон Миранчук
73′
30
Дмитрий Александров
70
Константин Тюкавин
60′
77
Денис Макаров
67′
74
Даниил Фомин
60′
88
Виктор Окишор
15
Данил Глебов
82′
33
Иван Сергеев
Главный судья
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти