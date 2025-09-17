Самая крупная победа Карпина в «Динамо». Тюкавин снова забивает!

Карпин решил в итоге дать отдых восьмерым футболистам из стартового состава предыдущего тура, оставив только троих, зато самых важных — весь центр полузащиты, который и определяет игру любой команды, — Глебова, Фомина и Миранчука. Место в воротах при этом занял не второй номер Лещук, а 19-летний Расулов, который на ноль сыграл в предыдущей кубковой встрече с «Крыльями», когда был травмирован Лунев. Отметим также выход с первых минут Тюкавина, который до этого полгода восстанавливался после разрыва крестообразной связки и сыграл лишь в концовке встречи со «Спартаком» на выходных.