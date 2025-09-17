Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Аякс
0
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
6.28
П2
1.22
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Бавария
2
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.90
П2
10.50
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Ливерпуль
2
:
Атлетико
1
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.21
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
ПСЖ
2
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
1.03
X
19.00
П2
90.00
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
2
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Сочи
0
:
Динамо
4
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Пафос
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
2
:
Буде-Глимт
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
1
:
Краснодар
2
П1
X
П2

Самая крупная победа Карпина в «Динамо». Тюкавин снова забивает!

Москвичи легко обыграли южан — 4:0.

Источник: ФК «Динамо»

У Валерия Карпина была дилемма: как обычно, выставлять в FONBET Кубке России резервный состав или все же посерьезнее отнестись ко второму турниру? Все-таки у бело-голубых задача на сезон — трофей, а в чемпионате золото уже практически уплыло — девятое место и десять очков отставания от «Краснодара» после восьми туров.

В Кубке же путь к трофею открыт, но для продолжения борьбы требовалось обыгрывать «Сочи» в гостях. Поражение отодвигало москвичей на четвертое место в группе, что перед матчами с «Краснодаром» и «Крыльями» грозило не только Путем регионов, а даже прямым вылетом из турнира.

Карпин решил в итоге дать отдых восьмерым футболистам из стартового состава предыдущего тура, оставив только троих, зато самых важных — весь центр полузащиты, который и определяет игру любой команды, — Глебова, Фомина и Миранчука. Место в воротах при этом занял не второй номер Лещук, а 19-летний Расулов, который на ноль сыграл в предыдущей кубковой встрече с «Крыльями», когда был травмирован Лунев. Отметим также выход с первых минут Тюкавина, который до этого полгода восстанавливался после разрыва крестообразной связки и сыграл лишь в концовке встречи со «Спартаком» на выходных.

Интересно, как бы выглядел этот смешанный состав против сильнейшего «Сочи», но узнать это не позволил Игорь Осинькин. Новому тренеру южан явно не до Кубка, когда команда идет на 16-м месте в РПЛ, он поменял всех 11 футболистов по сравнению со встречей с «Крыльями» в премьер-лиге.

А резерв «Сочи» никакого сопротивления «Динамо» не оказал. Бело-голубые еще до перерыва повели с крупным счетом, забивая легко и непринужденно. Навес Миранчука со штрафного, кивок головой Маухуба — 1:0.

Диагональ Фомина и удар в ближний угол Скопинцева — 2:0.

Навес Скопинцева с углового, и никто не мешает Маричалю расстреливать голкипера с трех метров — 3:0. В каких-то моментах откровено проваливалась оборона, а в случае со вторым голом грубо ошибся Ломаев, только-только подписавший контракт с «Сочи».

У хозяев было плохо как с защитой, так и с атакой — моментов до перерыва у ворот Расулова так и не возникло.

Не изменился характер матча и после перерыва. Разве что забили во втором тайме москвичи лишь однажды. Зато кто отличился! Тюкавин подкараулил ошибку Осипова и точно пробил над Ломаевым. Есть первый гол Константина после тяжелой травмы — такой важный для него.

Впрочем, без плохих новостей для «Динамо» не обошлось. На 90-й минуте Литвинов попал в колено Макарову, и Денис покинул поле, сильно прихрамывая. Выглядело крайне тревожно, но дождемся обследования.

«Краснодар» (9 очков) в группе лидирует, а «Динамо» (7) и «Крылья» (6), видимо, разыграют вторую путевку в Путь РПЛ в очной встрече.

Сочи
0:4
Первый тайм: 0:3
Динамо
Футбол, Кубок России, Группа B
17.09.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Фишт
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Валерий Карпин
Голы
Динамо
Эль Мехди Маухуб
10′
Дмитрий Скопинцев
22′
Николас Маричаль
36′
Константин Тюкавин
50′
Составы команд
Сочи
88
Иван Ломаев
27
Кирилл Заика
6
Игнасио Сааведра
84′
4
Вячеслав Литвинов
28
Руслан Магаль
34
Александр Осипов
76′
15
Соломон Агбалака
17′
62′
5
Набиль Абердин
59
Руслан Барт
73′
9
Захар Федоров
16
Максим Мухин
62′
20
Дмитрий Васильев
18
Артем Корнеев
62′
29
Роман Ежов
19
Александр Коваленко
82′
14
Кирилл Кравцов
Динамо
40
Курбан Расулов
50
Александр Кутицкий
7
Дмитрий Скопинцев
13
Николя Муми Нгамале
2
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
14
Эль Мехди Маухуб
82′
19
Бактиер Зайнутдинов
21
Антон Миранчук
73′
30
Дмитрий Александров
70
Константин Тюкавин
60′
77
Денис Макаров
67′
74
Даниил Фомин
60′
88
Виктор Окишор
15
Данил Глебов
82′
33
Иван Сергеев
Статистика
Сочи
Динамо
Желтые карточки
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Сараев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти