Самолет «Краснодара» вылетел из Самары с опозданием в 2,5 часа. Аэропорт «Курумоч» закрывали из-за плана «Ковер»

Изначально самолет с футболистами должен был вылететь из Самары в Краснодар в 9:00 по московскому времени. Однако из‑за введенного плана «Ковер» аэропорт «Курумоч» был закрыт, поэтому чартерный рейс был задержан на неопределенное время.