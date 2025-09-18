Самолет «Краснодара» вылетел из Самары с опозданием в 2,5 часа. Аэропорт «Курумоч» закрывали из-за плана «Ковер»

В среду «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в выездном матче 4‑го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 2:1.
Изначально самолет с футболистами должен был вылететь из Самары в Краснодар в 9:00 по московскому времени. Однако из‑за введенного плана «Ковер» аэропорт «Курумоч» был закрыт, поэтому чартерный рейс был задержан на неопределенное время.
Футболисты «Краснодара» прибыли в аэропорт из гостиницы после открытия воздушного пространства. Самолет вылетел с опозданием около 2,5 часа.
Футбол, Кубок России, Группа B
17.09.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев
Мурад Мусаев
Голы
Крылья Советов
Сергей Божин
(Владимир Игнатенко)
83′
Краснодар
Данила Козлов
(Гаэтан Перрен)
14′
Дуглас Аугусту
(Джон Кордоба)
62′
Составы команд
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
18
Иван Лепский
47
Сергей Божин
86′
9
Алексей Сутормин
19
Иван Олейников
22
Фернандо Костанца
23
Никита Чернов
76′
15
Николай Рассказов
2
Кирилл Печенин
63′
3
Томас Галдамес
11
Амар Рахманович
63′
91
Владимир Игнатенко
21
Дмитрий Иванисеня
76′
77
Ильзат Ахметов
8
Максим Витюгов
19′
26
Джимми Марин
Краснодар
1
Станислав Агкацев
90+2′
17
Валентин Пальцев
8
Данила Козлов
6
Кевин Ленини
23
Гаэтан Перрен
5
Жубал
59
Артем Хмарин
59′
15
Лукас Оласа
88
Никита Кривцов
45+2′
59′
66
Дуглас Аугусту
9
Джон Кордоба
55′
70′
67
Казбек Мукаилов
11
Жоау Батчи
59′
7
Виктор Са
2
Виталий Стежко
43′
46′
3
Тормена
Статистика
Крылья Советов
Краснодар
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
2
2
Удары в створ
1
1
Угловые
9
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
