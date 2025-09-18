«Балтика» перевернула матч с ЦСКА! Победу команде Талалаева принёс гол вратаря

В Мир РПЛ во встрече с «Зенитом» у калининградцев с первых минут выходили совершенно другие футболисты. Кукушкин, Луна, Беликов, Обонин, Чивич, Мохаммад, Мурид, Ковач, Йенне, Оффор — ни один из них ни разу не попадал в старт на матчи чемпионата. Лишь у Ковалёва один выход с первых минут — в 6-м туре с «Сочи» (2:0).