Смолов с «Броук Бойз» продолжит выступление в «пути регионов» Кубка России

Главный тренер «Броук Бойз» Дмитрий Кузнецов рассказал ТАСС, что Смолов должен сыграть в матче с «Соколом». «Да, ясно, что будет играть в следующем раунде Кубка России против саратовского “Сокола”. Во-первых, это его родина, он там родился, не выпустить его было бы преступлением. Во-вторых, с Федей в нападении у нас более грозная атака, к нам соперники относятся более серьезно, в других позициях у нас появляются свободные зоны», — сказал Кузнецов ТАСС.