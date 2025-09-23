Смолов с «Броук Бойз» продолжит выступление в «пути регионов» Кубка России

«Броук Бойз» выступит в рекордном для себя раунде Кубка России. Ранее московский медиаклуб доходил до второго раунда. С этой стадии стартуют в Кубке России представители Первой лиги, «Сокол» после 11 туров занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата.
За «Броук Бойз» со второго раунда выступает 35-летний нападающий Федор Смолов, он забил в обоих матчах до этого, сравнявшись по голам среди российских футболистов с Андреем Аршавиным (158 голов). Также в прошлой игре против «Леон Сатурна» (2:0) за медиаклуб сыграл 39-летний бразильский нападающий Ари.
В сентябре стало известно, что в отношении Смолова завели уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в московском кафе. Это не помешало сыграть Смолову в матче третьего раунда, после этого он выразил надежду, что ситуация не повлияет на его выступление в Кубке России. Также он считает, что «Броук Бойз» будет тяжеловато дойти до плей-офф, где уже будут выступать команды из Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Главный тренер «Броук Бойз» Дмитрий Кузнецов рассказал ТАСС, что Смолов должен сыграть в матче с «Соколом». «Да, ясно, что будет играть в следующем раунде Кубка России против саратовского “Сокола”. Во-первых, это его родина, он там родился, не выпустить его было бы преступлением. Во-вторых, с Федей в нападении у нас более грозная атака, к нам соперники относятся более серьезно, в других позициях у нас появляются свободные зоны», — сказал Кузнецов ТАСС.
В другом матче дня любительский клуб ПСК из станицы Динской дома сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча начнется в 15:00 мск. Любительскому клубу в этот раз будет тяжело сотворить сенсацию, так как «Урал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.
Другие матчи раунда
24 сентября состоятся матчи «СКА-Хабаровск» — «Родина», «Астрахань» — «Черноморец», «Велес» — «Ротор», «Кубань-Холдинг» — «Волга», «Череповец» — «Шинник», «Волгарь» — «Нефтехимик», «Фанком» — «Уфа», «Знамя труда» — «Чайка», «Кристалл-МЭЗТ» — «Торпедо», «Текстильщик» — «Факел». В четверг пройдут игры «Иркутск» — «Челябинск», «Амкал» — «Енисей», «Камаз» — «Спартак» (Кострома), «Волна» — «Арсенал».
Формат Кубка России не изменился с прошлого сезона. В «пути РПЛ» на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России играют в групповом этапе. «Путь регионов» предполагает шесть раундов, в плей-офф «пути регионов» выйдут четыре команды. В этой стадии плей-офф, в отличие от «пути РПЛ», второго шанса нет, после поражения команда покидает турнир.
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл «Ростов» (0:0, 4:3 — по пенальти). В активе армейского клуба 9 трофеев. Столько же у московского «Локомотива». Ближайшим преследователем является «Зенит» (5).