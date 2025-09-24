«Родина» в гостях обыграла «СКА-Хабаровск» и вышла в 1/16 финала Кубка России

Все три гола были забиты в первом тайме. По разу отличились Аршак Корян, Глеб Князев и Дмитрий Маркитесов. Отметим, что на 10-й минуте Святослав Кожедуб не реализовал пенальти.
Ранее в следующий раунд вышли «Урал» и «Сокол».
В Хабаровске завершился матч 1/32 финала Пути регионов FONBET Кубка России. «СКА-Хабаровск» принимал «Родину» и уступил (0:3).
