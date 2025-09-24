Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:45
Мидтьюлланн
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.50
П2
4.60
Футбол. Лига Европы
19:45
ПАОК
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.67
П2
4.05
Футбол. Испания
20:00
Хетафе
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.82
П2
3.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Бетис
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.65
П2
3.34
Футбол. Лига Европы
22:00
Брага
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.65
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
22:00
Црвена Звезда
:
Селтик
Все коэффициенты
П1
2.67
X
3.76
П2
2.57
Футбол. Лига Европы
22:00
Динамо З
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.64
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
22:00
Фрайбург
:
Базель
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.75
П2
5.70
Футбол. Лига Европы
22:00
Мальме
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.01
П2
5.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Ницца
:
Рома
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.50
П2
2.30
Футбол. Испания
22:30
Атлетико
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.50
П2
6.90
Футбол. Испания
22:30
Реал Сосьедад
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.73
П2
5.10

«Родина» в гостях обыграла «СКА-Хабаровск» и вышла в 1/16 финала Кубка России

В Хабаровске завершился матч 1/32 финала Пути регионов FONBET Кубка России. «СКА-Хабаровск» принимал «Родину» и уступил (0:3).

Источник: Sport24

Все три гола были забиты в первом тайме. По разу отличились Аршак Корян, Глеб Князев и Дмитрий Маркитесов. Отметим, что на 10-й минуте Святослав Кожедуб не реализовал пенальти.

Ранее в следующий раунд вышли «Урал» и «Сокол».