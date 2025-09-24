Любительский клуб в меньшинстве обыграл «Уфу» в Кубке России

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Кировский любительский клуб «Фанком» обыграл «Уфу» в матче четвертого раунда пути регионов Кубка России по футболу.
Основное время встречи в Кирове завершилось со счетом 1:1. У «Фанкома» отличился Даниил Шабалин (59-я минута). В составе выступающей в Первой лиге «Уфы» мяч забил Илья Карпук (73, с пенальти). На 73-й минуте главный арбитр Сергей Федотов удалил полузащитника кировчан Игоря Сичкара.
В серии пенальти точнее оказались футболисты «Фанкома» — 5:3.
В пятом раунде «Фанком» сыграет с победителем матча между клубом Медиалиги «Амкал» и красноярским «Енисеем» из Первой лиги.