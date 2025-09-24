«Торпедо» обыграло «Кристалл-МЭЗТ» в матче четвертого раунда Кубка России

Встреча прошла в Воронеже и завершилась победой номинальных гостей со счетом 3:1. В составе московской команды дублем отметился арендованный у самарских «Крыльев Советов» Владислав Шитов (15-я, 16-я минуты), также отличился Артур Галоян (90+1). У хозяев мяч забил Егор Никитин (78), на 72-й минуте пенальти не реализовал его одноклубник Сергей Колпаков.