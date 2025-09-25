Клуб-сенсацию выбросят из Кубка России? Всё из-за удивительного нарушения регламента

Кировский «Фанком» установил рекорд — до этого никто из любителей не добирался до 1/16 финала Фонбет Кубка России (пусть даже речь о Пути регионов). Впрочем, в составе клуба много опытных игроков, которые совсем недавно выступали на профессиональном уровне. Есть даже люди с опытом в РПЛ — Ираклий Чежия, Павел Карасёв и другие.