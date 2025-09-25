«Амкал» последним из медийных клубов вылетел из Кубка России

Встреча, которая состоялась на стадионе «Зоркий» в Красногорске, завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыл красноярский клуб: на 53-й минуте отличился Артем Погосов. «Амкал» сумел сравнять счет на 78-й минуте, гол оформил Алексей Самылин с передачи Максима Пичугина. За три минуты до конца основного времени Астемир Хашкулов вывел «Енисей» вперед.