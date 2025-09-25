Ричмонд
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Гоу Эхед Иглз
0
:
ФКСБ
1
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.52
П2
2.31
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лилль
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.52
П2
5.75
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.40
П2
4.53
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.65
П2
4.83
Футбол. Лига Европы
22:00
Ференцварош
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.58
П2
3.25
Футбол. Лига Европы
22:00
Рейнджерс
:
Генк
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.61
П2
2.73
Футбол. Лига Европы
22:00
Зальцбург
:
Порту
Все коэффициенты
П1
4.54
X
3.98
П2
1.85
Футбол. Лига Европы
22:00
Янг Бойз
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.70
П2
3.25
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
14.00
X
7.40
П2
1.25

«Амкал» последним из медийных клубов вылетел из Кубка России

Красноярский «Енисей» одержал победу над медийным клубом «Амкал» в матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России.

Источник: Соцсети

Встреча, которая состоялась на стадионе «Зоркий» в Красногорске, завершилась со счетом 2:1. Счет в матче открыл красноярский клуб: на 53-й минуте отличился Артем Погосов. «Амкал» сумел сравнять счет на 78-й минуте, гол оформил Алексей Самылин с передачи Максима Пичугина. За три минуты до конца основного времени Астемир Хашкулов вывел «Енисей» вперед.

По ходу турнира медийный клуб прошел еще три команды: «Квант», «Калугу» и «Салют Белгород».

В Кубке России больше не осталось медийных клубов. 23 сентября команда Broke Boys проиграла саратовскому «Соколову» из Первой лиги в матче 1/32 финала Пути регионов Кубка России. Встреча, которая состоялась на стадионе «Зоркий» в Красногорске", завершилась с результатом 2:0 в пользу саратовской команды.

Третий медийный клуб 2DROTS проиграл «Космосу» из Долгопрудного на стадии 1/128 финала Кубка России и завершил выступление на турнире. Встреча, которая состоялась на стадионе «Салют» в Долгопрудном, завершилась с результатом 1:0.