«Краснодар» — «Динамо» и еще две игры дадут старт пятому туру Кубка России в «пути РПЛ»

«Краснодар» немного забуксовал после лидерства в таблице РПЛ, «быки» не могут выиграть два матча подряд — ничья с «Ростовом» (0:0) и поражение от петербургского «Зенита» (0:2). Теперь краснодарская команда с 20 очками идет третьей в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо», наоборот, не проигрывает на протяжении четырех матчей во всех турнирах (три победы, одна ничья). Матч первого круга Кубка России между командами завершился победой «Краснодара» со счетом 4:0.