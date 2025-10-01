«Спартак» вырвал победу у «Нижнего Новгорода» в Кубке России

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл «Нижний Новгород» в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. За «Спартак» голы забили Ливай Гарсия (17-я минута, с пенальти) и Жедсон Фернандеш (90+3). У «Нижнего Новгорода» отличился Хуан Боселли (28).
На 83-й минуте главный арбитр встречи Павел Кукуян показал вторую желтую карточку защитнику нижегородцев Свену Каричу и удалил его с поля.
«Спартак» (10 очков) занимает второе место в группе C. Столичный клуб гарантировал участие в плей-офф пути РПЛ. «Нижний Новгород» (3) располагается на третьем месте.
Футбол, Кубок России, Группа C
1.10.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Совкомбанк Арена
Главные тренеры
Алексей Шпилевский
Деян Станкович
Голы
Пари Нижний Новгород
Хуан Мануэль Боселли
28′
Спартак
Ливай Гарсия
17′
Жедсон Фернандеш
(Пабло Солари)
90+3′
Составы команд
Пари Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
3
Юрий Коледин
16
Ярослав Крашевский
17
Егор Смелов
32
Вадим Пигас
2
Виктор Александров
25
Свен Карич
70′
83′
19
Никита Ермаков
73′
8
Мамаду Майга
77
Андрей Ивлев
59′
87′
22
Никита Каккоев
20
Хуан Мануэль Боселли
73′
27
Вячеслав Грулев
80
Валерий Царукян
59′
40
Олакунле Олусегун
Спартак
1
Илья Помазун
3
Кристофер Ву
44′
6
Срджан Бабич
2
Олег Рябчук
11
Ливай Гарсия
18
Наиль Умяров
57′
88
Егор Гузиев
46′
47
Роман Зобнин
82
Даниил Хлусевич
46′
97
Даниил Денисов
77
Тео Бонгонда
46′
83
Жедсон Фернандеш
28
Даниил Зорин
73′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
39′
46′
7
Пабло Солари
Статистика
Пари Нижний Новгород
Спартак
Желтые карточки
3
3
Удары (всего)
4
5
Удары в створ
1
3
Угловые
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
