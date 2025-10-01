«Спартак» вырвал победу у «Нижнего Новгорода» в Кубке России

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. За «Спартак» голы забили Ливай Гарсия (17-я минута, с пенальти) и Жедсон Фернандеш (90+3). У «Нижнего Новгорода» отличился Хуан Боселли (28).