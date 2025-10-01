Победа «Спартака» на последних секундах! Но всё началось с подарка от судей

«VAR ошибся. Как и Кукуян после просмотра повтора. Умяров уже произвёл действие — сыграл в мяч. Дальше надо рассматривать действия Царукяна — безрассудны они или нет. Учитывая рекомендации, я считаю, что они не безрассудны. Да, был контакт с подошвой. Но ключевое здесь, что футболист “Спартака” уже сыграл в мяч — это завершённое действие. А никакого безрассудства не было — ни шипов, ни скорости. Игрок “Пари НН” находился в статике и коснулся подошвы бутсой. По тем рекомендациям, которые даёт департамент, это не нарушение. Правильное решение — продолжить игру и засчитать гол в ворота “Спартака”.