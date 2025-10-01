Победа «Спартака» на последних секундах! Но всё началось с подарка от судей

«Спартак» в 5-м туре Фонбет Кубка России победил «Пари НН» и досрочно обеспечил себе место в плей-офф Пути РПЛ. У красно-белых 10 очков. Они на один балл отстают от лидера — махачкалинского «Динамо», но оторвались на семь от нижегородцев и «Ростова».
Три дня назад «Спартак» и «Пари НН» встречались в РПЛ, но нельзя сказать, что сегодня сыграли те же команды. Стартовый состав красно-белых по решению Деяна Станковича поменялся на сто процентов. А вот Алексей Шпилевский оставил в основе «Пари НН» пятерых — Карича, Коледина, Ивлева, Смелова и Босельи.
Возвращение в Нижний Новгород воодушевило игроков «Пари НН», несмотря на то, что большая часть трибун поддерживала «Спартак». Команда Шпилевского начала максимально активно, а взаимодействие тройки центральных защитников красно-белых Бабич — Ву — Гузиев оставляло желать лучшего. Сперва только подкат Гузиева в штрафной спас гостей от пропущенного гола, а на 3-й минуте Босельи зарядил в штангу. В том эпизоде Гузиев с Бабичем помешали друг другу, что и подарило «Пари НН» голевой момент.
Босельи стал главной фигурой на поле в первом тайме. По истечении четверти часа игры нижегородцы поймали «Спартак» на ошибке в переходной фазе. Пигас сделал мягкий заброс на уругвайца, Ву отпустил Босельи, а Бабич создал своей позицией глубину. Форвард «Пари НН» здорово обработал мяч грудью и забил вторым касанием. Но пока хозяева праздновали гол, в дело вмешался VAR. И случилось поразительное! Судья Кукуян отменил гол Босельи и… назначил пенальти в ворота нижегородцев. Рефери разглядел на повторе фол со стороны Царукяна, который в борьбе за мяч попал по ноге Умярову в собственной штрафной. 11-метровый хладнокровно реализовал Гарсия — Ливай забил «Нижнему» в нижний.
Во время матча в интервью в прямом эфире запасной «Пари НН» Шнапцев сказал, что спартаковец «нарисовал» фол и сравнил судейское решение с убийством. Экс-арбитр Игорь Федотов тоже не согласился с назначением пенальти, прокомментировав этот эпизод для «Чемпионата»:
«VAR ошибся. Как и Кукуян после просмотра повтора. Умяров уже произвёл действие — сыграл в мяч. Дальше надо рассматривать действия Царукяна — безрассудны они или нет. Учитывая рекомендации, я считаю, что они не безрассудны. Да, был контакт с подошвой. Но ключевое здесь, что футболист “Спартака” уже сыграл в мяч — это завершённое действие. А никакого безрассудства не было — ни шипов, ни скорости. Игрок “Пари НН” находился в статике и коснулся подошвы бутсой. По тем рекомендациям, которые даёт департамент, это не нарушение. Правильное решение — продолжить игру и засчитать гол в ворота “Спартака”.
Тем не менее обидный гол не сломал команду Шпилевского. До перерыва «Пари НН» создал ещё несколько голевых моментов, превзошёл «Спартак» по ударам в четыре раза — 8:2. Иногда красно-белым откровенно везло. У москвичей же игра в атаке не клеилась. Впереди действовала пара Гарсия — Бонгонда, вот только вернувшийся после травмы конголезец ещё не в оптимальных кондициях. Запомнился разве что эпизод с курьёзным голом Мартинса, когда Лукьянов закинул мяч в свои ворота после подачи справа. Но тут VAR спас уже нижегородцев и их голкипера. Оказалось, что мяч в полёте полностью вышел за пределы поля.
«Пари НН» отыгрался на исходе получаса. Снова гол сделал неудержимый Босельи! Уругваец заработал штрафной в 17−18 метрах от ворот и безупречно исполнил его. Впрочем, у тренеров «Спартака» наверняка будут вопросы к Помазуну. Босельи бил мимо в стенки, по сути, во вратарский угол. Илья должен был контролировать его.
В перерыве штаб дисквалифицированного Станковича сделал четыре замены. Вряд ли это реакция на неудачную игру команды — скорее всего, запланированные перестановки. Но можно было трактовать как угодно. Закончил матч Бонгонда, а вместе с ним — Гузиев, Хлусевич и Мартинс. «Спартак» перешёл с тройки центральных защитников на четвёрку сзади.
Красно-белые стали лучше контролировать игру, по крайней мере, заметно снизилось количество контрвыпадов команды Шпилевского. Однако и сам «Спартак» почти ничего не создавал с новым атакующим трио Солари — Гарсия — Зорин (молодой хавбек действовал уже на левом фланге). Только за 20 минут до конца, когда Солари заработал и исполнил штрафной, свой первый гол за московскую команду мог забить Ву. Но, выиграв воздух, новичок пробил головой не в ворота, а в соперника. Тогда «Спартак» сделал и пятую замену, выпустив Дмитриева на позицию Зорина.
Игра логично катилась к ничьей и серии пенальти, как вдруг «Пари НН» остался вдесятером. Вторую жёлтую карточку за совершенно необязательный фол в центре поля заработал Карич. Нижегородцы были недовольны и этим решением судей, на скамейке хозяев кто-то назвал работу Кукуяна «катастрофой». В меньшинстве команде Шпилевского не хватило всего минуты, чтобы дотянуть до 11-метровых. В компенсированное время Жедсон Фернандеш, разыграв двоечку с Солари, классно реализовал выход один на один — пробил между ног вратарю.
Так «Пари НН» уступил «Спартаку» во второй раз за три дня, хотя на сей раз совершенно не заслуживал поражения.
Алексей Шпилевский
Деян Станкович
Хуан Мануэль Боселли
28′
Ливай Гарсия
17′
Жедсон Фернандеш
(Пабло Солари)
90+3′
1
Вадим Лукьянов
3
Юрий Коледин
16
Ярослав Крашевский
17
Егор Смелов
32
Вадим Пигас
2
Виктор Александров
25
Свен Карич
70′
83′
19
Никита Ермаков
73′
8
Мамаду Майга
77
Андрей Ивлев
59′
87′
22
Никита Каккоев
20
Хуан Мануэль Боселли
73′
27
Вячеслав Грулев
80
Валерий Царукян
59′
40
Олакунле Олусегун
1
Илья Помазун
3
Кристофер Ву
44′
6
Срджан Бабич
2
Олег Рябчук
11
Ливай Гарсия
18
Наиль Умяров
57′
88
Егор Гузиев
46′
47
Роман Зобнин
82
Даниил Хлусевич
46′
97
Даниил Денисов
77
Тео Бонгонда
46′
83
Жедсон Фернандеш
28
Даниил Зорин
73′
27
Игорь Дмитриев
35
Кристофер Мартинс
39′
46′
7
Пабло Солари
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Станислав Попков
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти