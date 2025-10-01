Ричмонд
«Крылья Советов» по пенальти обыграли «Сочи» в матче Кубка России

Футболисты «Крыльев Советов» по пенальти обыграли «Сочи» в матче Кубка России.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» в серии пенальти обыграли «Сочи» в матче пятого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России по футболу.

Основное время встречи, которая прошла в Самаре, завершилось со счетом 3:3. В составе хозяев мячи забили Роман Евгеньев (40-я минута) и Никита Чернов (82). На 45-й минуте защитник «Сочи» Набиль Аберден отметился автоголом. У гостей отличились Михаил Игнатов (35), Мартин Крамарич (70, с пенальти) и Антон Зиньковский (87).

В серии послематчевых пенальти верх взяли футболисты самарского клуба — 5:4.

«Крылья Советов», набрав 8 очков, занимают третье место в турнирной таблице группы B. «Сочи» (3), расположившийся на последней, четвертой строчке, потерял шансы на выход в плей-офф Кубка страны.

В заключительном туре «Крылья Советов» 22 октября сыграют в гостях с московским «Динамо». Днем позднее «Сочи» проведет выездной матч с «Краснодаром».

Крылья Советов
3:3
Первый тайм: 2:1
Сочи
Футбол, Кубок России, Группа B
1.10.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Магомед Адиев
Игорь Осинькин
Голы
Крылья Советов
Роман Евгеньев
(Ильзат Ахметов)
40′
Набиль Абердин
45′
Никита Чернов
79′
Сочи
Михаил Игнатов
35′
Мартин Крамарич
70′
Антон Зиньковский
87′
Составы команд
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
70′
23
Никита Чернов
9′
18
Иван Лепский
15
Николай Рассказов
2
Кирилл Печенин
21
Дмитрий Иванисеня
24
Роман Евгеньев
75′
47
Сергей Божин
91
Владимир Игнатенко
63′
38
Адольфо Гайч
26
Джимми Марин
62′
19
Иван Олейников
77
Ильзат Ахметов
75′
9
Алексей Сутормин
14
Михайло Баньяц
75′
22
Фернандо Костанца
Сочи
35
Александр Дегтев
5
Набиль Абердин
4
Вячеслав Литвинов
10
Мартин Крамарич
70′
17
Артем Макарчук
34
Александр Осипов
33
Марсело Алвес
63′
15
Соломон Агбалака
98
Владимир Ильин
46′
27
Кирилл Заика
45
Франсуа Камано
46′
18
Артем Корнеев
8
Михаил Игнатов
84′
7
Антон Зиньковский
16
Максим Мухин
77′
14
Кирилл Кравцов
Статистика
Крылья Советов
Сочи
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
10
9
Удары в створ
6
5
Угловые
11
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти