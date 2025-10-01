«Крылья Советов» по пенальти обыграли «Сочи» в матче Кубка России

Основное время встречи, которая прошла в Самаре, завершилось со счетом 3:3. В составе хозяев мячи забили Роман Евгеньев (40-я минута) и Никита Чернов (82). На 45-й минуте защитник «Сочи» Набиль Аберден отметился автоголом. У гостей отличились Михаил Игнатов (35), Мартин Крамарич (70, с пенальти) и Антон Зиньковский (87).