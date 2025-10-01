Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
перерыв
Балтика
1
:
Акрон
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
5.69
П2
20.00
Футбол. Кубок России
перерыв
Локомотив
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
2.93
X
2.93
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Карабах
1
:
Копенгаген
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.45
П2
31.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Юнион
0
:
Ньюкасл Юнайтед
4
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.20
П2
1.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Олимпиакос П
Все коэффициенты
П1
1.20
X
8.00
П2
18.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Барселона
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.51
П2
4.43
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.85
П2
3.95
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Боруссия Д
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
1.80
X
3.86
П2
4.71
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.98
П2
1.38
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Наполи
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.60
П2
4.24
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.43
П2
3.42
Футбол. Кубок России
завершен
Пари Нижний Новгород
1
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 5:4
Крылья Советов
3
:
Сочи
3
П1
X
П2

Александр Мостовой: пенальти «Спартака» в ворота «Пари НН» натянутый

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался после матча 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором московский «Спартак» обыграл «Пари НН» (2:1).

Источник: Чемпионат.com

«Игра получилось боевой. “Пари НН” в каждой игре нужно выкладываться. В чемпионате идут плохо, в Кубке — тоже. Была первая игра на домашнем стадионе. Должны были создавать интригу. “Спартак” вышел неосновным составом. Во втором тайме вышла основа и решила. Пенальти в матче был спорным. Просто один успел чуть ткнуть мячик. Как по мне, натянутый пенальти. Можно было не давать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на 14-й минуте встречи Хуан Босельи вывел хозяев поля вперёд, но гол был отменён после просмотра VAR, а в ворота клуба нижегородцев рефери назначил пенальти, который реализовал Ливай Гарсия.