Александр Мостовой: пенальти «Спартака» в ворота «Пари НН» натянутый

«Игра получилось боевой. “Пари НН” в каждой игре нужно выкладываться. В чемпионате идут плохо, в Кубке — тоже. Была первая игра на домашнем стадионе. Должны были создавать интригу. “Спартак” вышел неосновным составом. Во втором тайме вышла основа и решила. Пенальти в матче был спорным. Просто один успел чуть ткнуть мячик. Как по мне, натянутый пенальти. Можно было не давать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.