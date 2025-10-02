Погиб один из лучших бомбардиров Кубка России в сезоне 2010/11 Бондаренко

Бывший форвард «Ротора», «Балтики» и «Факела» Максим Бондаренко умер в возрасте 44 лет, причины смерти не уточняются. В 2011 году Бондаренко разделил лидерство по голам в Кубке России с Сейду Думбия из ЦСКА.