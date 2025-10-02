Махачкалинское «Динамо» выиграло пятый матч подряд в Кубке России

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Базель
1
:
Штутгарт
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.90
П2
3.15
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Сельта
0
:
ПАОК
0
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.85
П2
6.25
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Порту
1
:
Црвена Звезда
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.40
П2
12.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Фейеноорд
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.42
П2
2.41
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Генк
0
:
Ференцварош
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.70
П2
4.15
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лион
1
:
Зальцбург
0
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.20
П2
12.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Маккаби
1
:
Динамо З
2
Все коэффициенты
П1
7.30
X
4.10
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Ноттингем Форест
1
:
Мидтьюлланн
1
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.60
П2
7.90
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Штурм
1
:
Рейнджерс
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.40
П2
7.03
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Абердин
1
:
Шахтер
0
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.55
П2
3.60
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
АЕК Л
0
:
АЗ
0
Все коэффициенты
П1
1.62
X
7.25
П2
20.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Целе
0
:
АЕК
1
Все коэффициенты
П1
6.90
X
4.40
П2
1.51
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Фиорентина
0
:
Сигма
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.20
П2
10.50
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Легия
0
:
Самсунспор
1
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.45
П2
2.06
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Ракув
0
:
Университатя Кр
0
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.55
П2
5.20
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Шелбурн
0
:
Хеккен
0
Все коэффициенты
П1
3.90
X
3.35
П2
2.11
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Слован Бр
0
:
Страсбур
0
Все коэффициенты
П1
2.61
X
3.40
П2
2.80
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Спарта П
0
:
Шэмрок Роверс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Рома
0
:
Лилль
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Болонья
1
:
Фрайбург
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
1
:
Утрехт
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
0
:
Брага
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ФКСБ
0
:
Янг Бойз
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
2
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
0
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
1
:
Гоу Эхед Иглз
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Виктория Пл
3
:
Мальме
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Динамо К
0
:
Кристал Пэлас
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ягеллония
1
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
КуПС
1
:
Дрита
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лозанна
3
:
Брейдаблик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Лех
4
:
Рапид В
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Ноа
1
:
Риека
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Омония
0
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Райо Вальекано
2
:
Шкендия
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Зриньски
5
:
Линколн
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:2
Динамо Мх
1
:
Ростов
1
П1
X
П2

Махачкалинское «Динамо» выиграло пятый матч подряд в Кубке России

«Динамо» одержало волевую победу над «Ростовом». В основное время команды забили по мячу, а в серии пенальти точнее были хозяева — 4:2.

Источник: РБК Спорт

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ростов» в матче пятого тура группового этапа «Фонбет» — Кубка России в серии пенальти.

Основное время игры в Каспийске завершилось со счетом 1:1. У гостей счет на 33-й минуте открыл Даниил Шанталий. «Динамо» ответило мячом Темиркана Сундукова на 64-й.

В серии пенальти точнее были игроки хозяев — 4:2.

Махачкалинский клуб ранее гарантировал себе участие в четвертьфинале «пути РПЛ» (верхней сетки плей-офф). Дагестанская команда выиграла пятый матч турнира подряд и лидирует в группе C.

У «Ростова» четвертое поражение в пяти играх и третье место.

В заключительном туре «Ростов» 22 октября примет «Пари НН», а «Динамо» днем ранее сыграет со «Спартаком».

Динамо Мх
1:1
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Кубок России, Группа C
2.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Джонатан Альба
Голы
Динамо Мх
Темиркан Сундуков
64′
Ростов
Даниил Шанталий
33′
Составы команд
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
3
Имадеддин Аззи
43
Ильяс Ахмедов
82′
21
Абдулпаша Джабраилов
11
Миро
28
Сердер Сердеров
24
Андрес Аларкон
13′
46′
77
Темиркан Сундуков
53
Шамиль Гаджиев
52′
16
Уссем Мрезиг
60′
5
Джемал Табидзе
46′
99
Муталип Алибеков
9
Ражаб Магомедов
66′
98
Гаджи Будунов
75
Арсен Шихалиев
43′
46′
47
Никита Глушков
Ростов
71
Даниил Одоевский
87
Андрей Лангович
57
Илья Жбанов
58
Даниил Шанталий
67
Герман Игнатов
22
Давид Семенчук
69
Егор Голенков
61′
9
Мохаммад Мохеби
67′
62
Иван Комаров
78′
8
Алексей Миронов
19
Хорен Байрамян
78′
10
Кирилл Щетинин
78
Дмитрий Чистяков
46′
4
Виктор Мелехин
90′
5
Данила Прохин
78′
7
Роналдо
Статистика
Динамо Мх
Ростов
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
7
12
Удары в створ
3
6
Угловые
0
7
Судейская бригада
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти