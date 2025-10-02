Махачкалинское «Динамо» выиграло пятый матч подряд в Кубке России

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Ростов» в матче пятого тура группового этапа «Фонбет» — Кубка России в серии пенальти.
Основное время игры в Каспийске завершилось со счетом 1:1. У гостей счет на 33-й минуте открыл Даниил Шанталий. «Динамо» ответило мячом Темиркана Сундукова на 64-й.
Махачкалинский клуб ранее гарантировал себе участие в четвертьфинале «пути РПЛ» (верхней сетки плей-офф). Дагестанская команда выиграла пятый матч турнира подряд и лидирует в группе C.
У «Ростова» четвертое поражение в пяти играх и третье место.
В заключительном туре «Ростов» 22 октября примет «Пари НН», а «Динамо» днем ранее сыграет со «Спартаком».
Хасанби Биджиев
Джонатан Альба
Темиркан Сундуков
64′
Даниил Шанталий
33′
39
Тимур Магомедов
3
Имадеддин Аззи
43
Ильяс Ахмедов
82′
21
Абдулпаша Джабраилов
11
Миро
28
Сердер Сердеров
24
Андрес Аларкон
13′
46′
77
Темиркан Сундуков
53
Шамиль Гаджиев
52′
16
Уссем Мрезиг
60′
5
Джемал Табидзе
46′
99
Муталип Алибеков
9
Ражаб Магомедов
66′
98
Гаджи Будунов
75
Арсен Шихалиев
43′
46′
47
Никита Глушков
71
Даниил Одоевский
87
Андрей Лангович
57
Илья Жбанов
58
Даниил Шанталий
67
Герман Игнатов
22
Давид Семенчук
69
Егор Голенков
61′
9
Мохаммад Мохеби
67′
62
Иван Комаров
78′
8
Алексей Миронов
19
Хорен Байрамян
78′
10
Кирилл Щетинин
78
Дмитрий Чистяков
46′
4
Виктор Мелехин
90′
5
Данила Прохин
78′
7
Роналдо
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти