Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Латвия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
1
:
Сербия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Италия
3
:
Израиль
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
2
:
Венгрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
1
:
Армения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Испания
4
:
Болгария
0
П1
X
П2

«Нефтехимик» выбил «Шинник» из Кубка России по футболу

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Нижнекамский «Нефтехимик» в серии пенальти обыграл ярославский «Шинник» в матче пятого раунда пути регионов Кубка России по футболу.

Источник: Официальная страница ФК "Нефтехимик" ВКонтакте

Основное время встречи, которая прошла в Ярославле, завершилось со счетом 1:1. На гол хозяев в исполнении Ильи Стефановича (11-я минута) гости ответили точным ударом Андрея Никитина (85). В серии пенальти точнее оказались футболисты «Нефтехимика» — 5:3.

В шестом раунде соперником нижнекамского клуба станет «Уфа».

В другом матче «Чайка» из села Песчанокопское (Ростовская область) дома уступила «КАМАЗу» из Набережных Челнов со счетом 1:3. Главного тренера хозяев Дмитрия Комбарова удалили с поля на 83-й минуте. В следующем круге «КАМАЗ» встретится с «Челябинском».