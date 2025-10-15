«Нефтехимик» выбил «Шинник» из Кубка России по футболу

В другом матче «Чайка» из села Песчанокопское (Ростовская область) дома уступила «КАМАЗу» из Набережных Челнов со счетом 1:3. Главного тренера хозяев Дмитрия Комбарова удалили с поля на 83-й минуте. В следующем круге «КАМАЗ» встретится с «Челябинском».