«Спартак» вышел из группы Кубка России по футболу с первого места

В заключительном туре спартаковцы обыграли махачкалинское «Динамо».

Источник: РИА "Новости"

МАХАЧКАЛА, 21 октября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» со счетом 3:1 обыграли махачкалинское «Динамо» в матче шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла в Махачкале.

Голы в составе победителей забили Маркиньос (34-я минута), Никита Массалыга (59) и Игорь Дмитриев (67). У проигравших отличился Хазем Мастури (25). Массалыга забил первый гол за основную команду. На 84-й минуте нападающий «Спартака» Антон Заболотный не реализовал 11-метровый.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович провел первую игру после завершения месячной дисквалификации, которой он был наказан за оскорбления арбитра матча восьмого тура РПЛ против столичного «Динамо» (2:2). Станкович пропустил пять игр в чемпионате и кубке.

«Спартак» и «Динамо» выступали в группе C вместе с «Пари Нижний Новгород» и «Ростовом». «Спартак» занял первое место, набрав 13 очков в шести матчах. У «Динамо» также 13 очков, но из-за личных встреч команда заняла второе место.

Следующие матчи клубы проведут в чемпионате России. «Спартак» 25 октября дома сыграет с «Оренбургом», «Динамо» в этот же день в гостях встретится с «Ростовом».

Динамо Мх
1:3
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Кубок России, Группа C
21.10.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Деян Станкович
Голы
Динамо Мх
Хазем Мастури
25′
Спартак
Маркиньос
34′
Никита Массалыга
(Игорь Дмитриев)
59′
Игорь Дмитриев
68′
Нереализованные пенальти
Спартак
Антон Заболотный
84′
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
3
Имадеддин Аззи
76′
24
Андрес Аларкон
85′
13
Сослан Кагермазов
22
Мохамед Аззи
38′
21
Абдулпаша Джабраилов
43
Ильяс Ахмедов
46′
4
Идар Шумахов
9
Ражаб Магомедов
57′
10
Джавад Хоссейннеджад
53
Шамиль Гаджиев
73′
98
Гаджи Будунов
19
Кирилл Зинович
88′
6
Мехди Мубарик
7
Хазем Мастури
12′
57′
25
Гамид Агаларов
Спартак
1
Илья Помазун
71
Александр Добродицкий
88
Егор Гузиев
14
Илья Самошников
27
Игорь Дмитриев
91
Антон Заболотный
17′
35
Кристофер Мартинс
24
Никита Массалыга
4
Александр Джику
46′
3
Кристофер Ву
18
Наиль Умяров
63′
97
Даниил Денисов
10
Маркиньос
46′
82
Даниил Хлусевич
Статистика
Динамо Мх
Спартак
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
15
9
Удары в створ
8
8
Угловые
10
1
Судейская бригада
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти