«Спартак» вышел из группы Кубка России по футболу с первого места

МАХАЧКАЛА, 21 октября. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» со счетом 3:1 обыграли махачкалинское «Динамо» в матче шестого тура группового этапа «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Встреча прошла в Махачкале.
Голы в составе победителей забили Маркиньос (34-я минута), Никита Массалыга (59) и Игорь Дмитриев (67). У проигравших отличился Хазем Мастури (25). Массалыга забил первый гол за основную команду. На 84-й минуте нападающий «Спартака» Антон Заболотный не реализовал 11-метровый.
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович провел первую игру после завершения месячной дисквалификации, которой он был наказан за оскорбления арбитра матча восьмого тура РПЛ против столичного «Динамо» (2:2). Станкович пропустил пять игр в чемпионате и кубке.
«Спартак» и «Динамо» выступали в группе C вместе с «Пари Нижний Новгород» и «Ростовом». «Спартак» занял первое место, набрав 13 очков в шести матчах. У «Динамо» также 13 очков, но из-за личных встреч команда заняла второе место.
Следующие матчи клубы проведут в чемпионате России. «Спартак» 25 октября дома сыграет с «Оренбургом», «Динамо» в этот же день в гостях встретится с «Ростовом».
Хасанби Биджиев
Деян Станкович
Хазем Мастури
25′
Маркиньос
34′
Никита Массалыга
(Игорь Дмитриев)
59′
Игорь Дмитриев
68′
Антон Заболотный
84′
27
Давид Волк
3
Имадеддин Аззи
76′
24
Андрес Аларкон
85′
13
Сослан Кагермазов
22
Мохамед Аззи
38′
21
Абдулпаша Джабраилов
43
Ильяс Ахмедов
46′
4
Идар Шумахов
9
Ражаб Магомедов
57′
10
Джавад Хоссейннеджад
53
Шамиль Гаджиев
73′
98
Гаджи Будунов
19
Кирилл Зинович
88′
6
Мехди Мубарик
7
Хазем Мастури
12′
57′
25
Гамид Агаларов
1
Илья Помазун
71
Александр Добродицкий
88
Егор Гузиев
14
Илья Самошников
27
Игорь Дмитриев
91
Антон Заболотный
17′
35
Кристофер Мартинс
24
Никита Массалыга
4
Александр Джику
46′
3
Кристофер Ву
18
Наиль Умяров
63′
97
Даниил Денисов
10
Маркиньос
46′
82
Даниил Хлусевич
Главный судья
Инал Танашев
(Россия, Нальчик)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти