«Спартак» вышел из группы Кубка России по футболу с первого места

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович провел первую игру после завершения месячной дисквалификации, которой он был наказан за оскорбления арбитра матча восьмого тура РПЛ против столичного «Динамо» (2:2). Станкович пропустил пять игр в чемпионате и кубке.