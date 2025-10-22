«Динамо» забило четыре безответных мяча «Крыльям Советов» в Кубке России

Встреча, которая состоялась в Москве, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 4:0. Хет-трик в этой встрече оформил Ульви Бабаев, который отличился на 23-й, 72-й и 78-й минутах. Еще один гол на свой счет записал Даниил Фомин, который отличился на 60-й минуте.