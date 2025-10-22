Ричмонд
«Динамо» забило четыре безответных мяча «Крыльям Советов» в Кубке России

Московское «Динамо» разгромило самарские «Крылья Советов» в матче шестого тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, которая состоялась в Москве, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 4:0. Хет-трик в этой встрече оформил Ульви Бабаев, который отличился на 23-й, 72-й и 78-й минутах. Еще один гол на свой счет записал Даниил Фомин, который отличился на 60-й минуте.

На 62-й минуте «Крылья Советов», проигрывающие к тому моменту со счетом 0:2, забили мяч, отличился Фернандо Костанца. Однако гол был отменен после проверки VAR.

«Динамо», набравшее 11 очков, заняло второе место в группе B. Бело-голубые вышли в четвертьфинал пути РПЛ Кубка России, где сыграют с «Зенитом», который досрочно выиграл квартет A. «Крылья Советов» с восемью баллами стали третьими в группе B и сыграют в плей-офф пути регионов турнира.

Динамо
4:0
Первый тайм: 1:0
Крылья Советов
Футбол, Кубок России, Группа B
22.10.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Магомед Адиев
Голы
Динамо
Ульви Бабаев
(Константин Тюкавин)
22′
Даниил Фомин
59′
Ульви Бабаев
(Эль Мехди Маухуб)
71′
Ульви Бабаев
78′
Составы команд
Динамо
31
Игорь Лещук
2
Николас Маричаль
4
Хуан Хосе Касерес
44
Антонио Диас Рубенс
35′
74
Даниил Фомин
17
Ульви Бабаев
86′
6
Роберто Фернандес
65′
55
Максим Осипенко
15
Данил Глебов
75′
50
Александр Кутицкий
88
Виктор Окишор
72′
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
65′
14
Эль Мехди Маухуб
91
Ярослав Гладышев
65′
33
Иван Сергеев
Крылья Советов
2
Кирилл Печенин
18
Иван Лепский
23
Никита Чернов
24
Роман Евгеньев
6
Сергей Бабкин
22
Фернандо Костанца
80
Никита Кокарев
80′
39
Евгений Фролов
15
Николай Рассказов
62′
9
Алексей Сутормин
76′
19
Иван Олейников
70′
14
Михайло Баньяц
77
Ильзат Ахметов
70′
26
Джимми Марин
91
Владимир Игнатенко
70′
38
Адольфо Гайч
Статистика
Динамо
Крылья Советов
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
13
4
Удары в створ
9
2
Угловые
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти