«Динамо» забило четыре безответных мяча «Крыльям Советов» в Кубке России

Встреча, которая состоялась в Москве, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», завершилась с результатом 4:0. Хет-трик в этой встрече оформил Ульви Бабаев, который отличился на 23-й, 72-й и 78-й минутах. Еще один гол на свой счет записал Даниил Фомин, который отличился на 60-й минуте.
На 62-й минуте «Крылья Советов», проигрывающие к тому моменту со счетом 0:2, забили мяч, отличился Фернандо Костанца. Однако гол был отменен после проверки VAR.
«Динамо», набравшее 11 очков, заняло второе место в группе B. Бело-голубые вышли в четвертьфинал пути РПЛ Кубка России, где сыграют с «Зенитом», который досрочно выиграл квартет A. «Крылья Советов» с восемью баллами стали третьими в группе B и сыграют в плей-офф пути регионов турнира.
Валерий Карпин
Магомед Адиев
Ульви Бабаев
(Константин Тюкавин)
22′
Даниил Фомин
59′
Ульви Бабаев
(Эль Мехди Маухуб)
71′
Ульви Бабаев
78′
31
Игорь Лещук
2
Николас Маричаль
4
Хуан Хосе Касерес
44
Антонио Диас Рубенс
35′
74
Даниил Фомин
17
Ульви Бабаев
86′
6
Роберто Фернандес
65′
55
Максим Осипенко
15
Данил Глебов
75′
50
Александр Кутицкий
88
Виктор Окишор
72′
10
Бителло
70
Константин Тюкавин
65′
14
Эль Мехди Маухуб
91
Ярослав Гладышев
65′
33
Иван Сергеев
2
Кирилл Печенин
18
Иван Лепский
23
Никита Чернов
24
Роман Евгеньев
6
Сергей Бабкин
22
Фернандо Костанца
80
Никита Кокарев
80′
39
Евгений Фролов
15
Николай Рассказов
62′
9
Алексей Сутормин
76′
19
Иван Олейников
70′
14
Михайло Баньяц
77
Ильзат Ахметов
70′
26
Джимми Марин
91
Владимир Игнатенко
70′
38
Адольфо Гайч
Главный судья
Владислав Целовальников
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Ассистент ВАР
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти