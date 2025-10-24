«Локомотив» дожал «Балтику» в матче Кубке России с тремя отмененными голами

По ходу матча главный арбитр Павел Шадыханов отменил три гола «Балтики» после просмотра видеоповторов. На 11-й минуте взятие ворот Сергея Пряхина не было засчитано из-за офсайда, на 13-й гол Кевина Андраде был отменен из-за опасной игры в штрафной, а на 54-й из-за положения вне игры был отменен второй гол колумбийца.