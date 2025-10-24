«Локомотив» дожал «Балтику» в матче Кубке России с тремя отмененными голами

Встреча в Калининграде завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. За «Локомотив» мячи забили Владислав Сарвели (45+1-я минута) и Артем Тимофеев (49). У хозяев отличился Мурид Айман (90+1).
По ходу матча главный арбитр Павел Шадыханов отменил три гола «Балтики» после просмотра видеоповторов. На 11-й минуте взятие ворот Сергея Пряхина не было засчитано из-за офсайда, на 13-й гол Кевина Андраде был отменен из-за опасной игры в штрафной, а на 54-й из-за положения вне игры был отменен второй гол колумбийца.
В концовке встречи на поле выбежал болельщик. Через минуту игра была продолжена.
«Локомотив» с 13 очками занял второе место в группе D. «Балтика» (5) стала третьей и продолжит участие в пути регионов. Возглавил квартет московский ЦСКА (13), обошедший железнодорожников по дополнительным показателям. Последним стал тольяттинский «Акрон» (5).
В ¼ финала пути РПЛ Кубка России «Локомотив» сыграет против московского «Спартака», а ЦСКА встретится с махачкалинским «Динамо». Первые встречи состоятся в период с 4 по 6 ноября, а ответные —
Андрей Талалаев
Михаил Галактионов
Кирилл Степанов
(Айман Мурид)
90+1′
Владислав Сарвели
(Зелимхан Бакаев)
45+1′
Артем Тимофеев
(Зелимхан Бакаев)
49′
44
Егор Любаков
16
Кевин Андраде
14′
17
Владислав Саусь
5
Айман Мурид
26
Иван Беликов
69
Ираклий Манелов
2
Сергей Варатынов
46′
4
Натан Гассама
25
Александр Филин
67′
46
Кирилл Обонин
11
Юрий Ковалев
5′
46′
23
Мингиян Бевеев
90
Чиносо Оффор
67′
40
Дмитрий Никитин
19
Сергей Пряхин
76′
39
Кирилл Степанов
22
Илья Лантратов
24
Максим Ненахов
25′
2
Кристиан Рамирес
59
Егор Погостнов
94
Артем Тимофеев
82′
8
Владислав Сарвели
85
Евгений Морозов
11′
58′
5
Жерзино Ньямси
7
Зелимхан Бакаев
79′
19
Александр Руденко
9
Сергей Пиняев
58′
14
Никита Салтыков
90+1′
25
Данил Пруцев
28′
46′
90
Данила Годяев
76′
27
Николай Комличенко
58′
99
Руслан Мялковский
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Екатерина Курочкина
(Россия, Малаховка)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
