Футбол. Германия
1-й тайм
Вердер
0
:
Унион Б
0
П1
2.41
X
3.52
П2
3.01
Футбол. Италия
21:45
Милан
:
Пиза
П1
1.34
X
5.42
П2
9.75
Футбол. Франция
21:45
Париж
:
Нант
П1
1.59
X
4.38
П2
5.73
Футбол. Англия
22:00
Лидс
:
Вест Хэм
П1
1.80
X
3.80
П2
4.76
Футбол. Испания
22:00
Реал Сосьедад
:
Севилья
П1
2.01
X
3.62
П2
3.94
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Урал
2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
5
:
Енисей
0
Футбол. Лига конференций
завершен
Риека
1
:
Спарта П
0
Талалаев про три отмененных гола «Балтики» «Локомотиву»: «Я бы на месте Кукуяна и 4-й гол отменил. Для красоты»

Андрей Талалаев съязвил по поводу отмены голов «Балтики» в матче с «Локомотивом» (1:2).

Источник: Спортс"

— Настоящий футбольный праздник подарили команды болельщикам. С вашей точки зрения, как прошла игра?

— Поблагодарил ребят за матч. Хорошо сыграли, молодцы.

— Это все, что можно сказать?

— Остальное сказали вы. Я наверху сидел, послушал со звуком. Мне очень нравится, как вы разбираете. Замечательно.

— Что касается трех отмененных мячей, какие‑то вопросы есть?

— Шадыханову задайте их. У меня нет.

— Это было справедливо или не совсем?

— У ребят спросите. Они вам расскажут.

— Степанов в конце забил.

— Кто‑то же должен был. Но я бы на месте Кукуяна и этот гол отменил бы. Для красоты, — отметил главный тренер «Балтики» после поражения со счетом 1:2 в заключительном матче группового этапа FONBET Кубка России.

Шадыханов отменил три гола «Балтики» «Локомотиву» — из-за двух офсайдов и фола в атаке.

Источник: «Матч ТВ»

Балтика
1:2
Первый тайм: 0:1
Локомотив
Футбол, Кубок России, Группа D
23.10.2025, 21:00 (МСК UTC+3)
Ростех Арена, 14168 зрителей
Главные тренеры
Андрей Талалаев
Михаил Галактионов
Голы
Балтика
Кирилл Степанов
(Айман Мурид)
90+1′
Локомотив
Владислав Сарвели
(Зелимхан Бакаев)
45+1′
Артем Тимофеев
(Зелимхан Бакаев)
49′
Составы команд
Балтика
44
Егор Любаков
16
Кевин Андраде
14′
17
Владислав Саусь
5
Айман Мурид
26
Иван Беликов
69
Ираклий Манелов
2
Сергей Варатынов
46′
4
Натан Гассама
25
Александр Филин
67′
46
Кирилл Обонин
11
Юрий Ковалев
5′
46′
23
Мингиян Бевеев
90
Чиносо Оффор
67′
40
Дмитрий Никитин
19
Сергей Пряхин
76′
39
Кирилл Степанов
Локомотив
22
Илья Лантратов
24
Максим Ненахов
25′
2
Кристиан Рамирес
59
Егор Погостнов
94
Артем Тимофеев
82′
8
Владислав Сарвели
85
Евгений Морозов
11′
58′
5
Жерзино Ньямси
7
Зелимхан Бакаев
79′
19
Александр Руденко
9
Сергей Пиняев
58′
14
Никита Салтыков
90+1′
25
Данил Пруцев
28′
46′
90
Данила Годяев
76′
27
Николай Комличенко
58′
99
Руслан Мялковский
Статистика
Балтика
Локомотив
Желтые карточки
2
6
Удары (всего)
4
4
Удары в створ
3
4
Угловые
6
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Екатерина Курочкина
(Россия, Малаховка)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти