Талалаев про три отмененных гола «Балтики» «Локомотиву»: «Я бы на месте Кукуяна и 4-й гол отменил. Для красоты»

— Настоящий футбольный праздник подарили команды болельщикам. С вашей точки зрения, как прошла игра?
— Поблагодарил ребят за матч. Хорошо сыграли, молодцы.
— Это все, что можно сказать?
— Остальное сказали вы. Я наверху сидел, послушал со звуком. Мне очень нравится, как вы разбираете. Замечательно.
— Что касается трех отмененных мячей, какие‑то вопросы есть?
— Шадыханову задайте их. У меня нет.
— Это было справедливо или не совсем?
— У ребят спросите. Они вам расскажут.
— Степанов в конце забил.
— Кто‑то же должен был. Но я бы на месте Кукуяна и этот гол отменил бы. Для красоты, — отметил главный тренер «Балтики» после поражения со счетом 1:2 в заключительном матче группового этапа FONBET Кубка России.
Шадыханов отменил три гола «Балтики» «Локомотиву» — из-за двух офсайдов и фола в атаке.
Источник: «Матч ТВ»
Андрей Талалаев
Михаил Галактионов
Кирилл Степанов
(Айман Мурид)
90+1′
Владислав Сарвели
(Зелимхан Бакаев)
45+1′
Артем Тимофеев
(Зелимхан Бакаев)
49′
44
Егор Любаков
16
Кевин Андраде
14′
17
Владислав Саусь
5
Айман Мурид
26
Иван Беликов
69
Ираклий Манелов
2
Сергей Варатынов
46′
4
Натан Гассама
25
Александр Филин
67′
46
Кирилл Обонин
11
Юрий Ковалев
5′
46′
23
Мингиян Бевеев
90
Чиносо Оффор
67′
40
Дмитрий Никитин
19
Сергей Пряхин
76′
39
Кирилл Степанов
22
Илья Лантратов
24
Максим Ненахов
25′
2
Кристиан Рамирес
59
Егор Погостнов
94
Артем Тимофеев
82′
8
Владислав Сарвели
85
Евгений Морозов
11′
58′
5
Жерзино Ньямси
7
Зелимхан Бакаев
79′
19
Александр Руденко
9
Сергей Пиняев
58′
14
Никита Салтыков
90+1′
25
Данил Пруцев
28′
46′
90
Данила Годяев
76′
27
Николай Комличенко
58′
99
Руслан Мялковский
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Екатерина Курочкина
(Россия, Малаховка)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
