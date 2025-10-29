Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
перерыв
Гавр
0
:
Брест
0
Все коэффициенты
П1
3.42
X
2.21
П2
3.45
Футбол. Франция
перерыв
Лорьян
0
:
ПСЖ
0
Все коэффициенты
П1
10.50
X
3.55
П2
1.60
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
0
:
Ланс
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
перерыв
Ницца
1
:
Лилль
0
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.25
П2
3.70
Футбол. Италия
2-й тайм
Рома
0
:
Парма
0
Все коэффициенты
П1
2.08
X
2.40
П2
10.20
Футбол. Италия
2-й тайм
Комо
1
:
Верона
1
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.30
П2
6.30
Футбол. Италия
2-й тайм
Ювентус
1
:
Удинезе
1
Все коэффициенты
П1
1.95
X
2.50
П2
9.75
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.45
П2
5.00
Футбол. Италия
22:45
Дженоа
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.44
П2
5.17
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.14
П2
9.00
Футбол. Франция
23:05
Марсель
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.81
П2
12.25
Футбол. Франция
23:05
Нант
:
Монако
Все коэффициенты
П1
4.70
X
4.13
П2
1.75
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.68
X
3.60
П2
2.64
Футбол. Франция
23:05
Страсбур
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.00
П2
4.95
Футбол. Франция
23:05
Тулуза
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.58
П2
3.44

Футболисты «Торпедо» вышли в четвертьфинал «пути регионов» Кубка России

Москвичи обыграли по пенальти «Кубань-Холдинг».

Источник: РИА "Новости"

ХИМКИ /Московская область/, 29 октября. /ТАСС/. Московское «Торпедо» в серии пенальти одержало победу над клубом «Кубань-Холдинг» из Краснодарского края в шестом раунде «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. Матч прошел на «Арене-Химки».

Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти точнее были автозаводцы — 3:1. В составе победителей забитым мячом отметился Владислав Шитов (21-я минута). У проигравших отличился Максим Дмитриев (75, с пенальти). «Торпедо» играло в форме салатового цвета.

«Торпедо» вышло в первый этап четвертьфинала «пути регионов» Кубка России, где встретится с калининградской «Балтикой».

Ранее в шестом раунде «пути регионов» «Камаз» из Набережных Челнов обыграл «Челябинск» (0:0, 4:3 по пенальти). 30 октября состоятся матчи «Факел» (Воронеж) — «Арсенал» (Тула) и «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Уфа».

Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).