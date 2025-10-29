Футболисты «Торпедо» вышли в четвертьфинал «пути регионов» Кубка России

ХИМКИ /Московская область/, 29 октября. /ТАСС/. Московское «Торпедо» в серии пенальти одержало победу над клубом «Кубань-Холдинг» из Краснодарского края в шестом раунде «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. Матч прошел на «Арене-Химки».
Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти точнее были автозаводцы — 3:1. В составе победителей забитым мячом отметился Владислав Шитов (21-я минута). У проигравших отличился Максим Дмитриев (75, с пенальти). «Торпедо» играло в форме салатового цвета.
«Торпедо» вышло в первый этап четвертьфинала «пути регионов» Кубка России, где встретится с калининградской «Балтикой».
Ранее в шестом раунде «пути регионов» «Камаз» из Набережных Челнов обыграл «Челябинск» (0:0, 4:3 по пенальти). 30 октября состоятся матчи «Факел» (Воронеж) — «Арсенал» (Тула) и «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Уфа».
Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». На групповом этапе «пути РПЛ» команды сыграют по шесть матчей, две лучшие команды каждого квартета выйдут в плей-офф «пути РПЛ», третья продолжит выступление в «пути регионов». В «пути регионов» до плей-офф нужно пройти шесть раундов. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).