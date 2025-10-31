Ричмонд
Стало известно о серьезной судейской ошибке в матче ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признался, что главный арбитр матча шестого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между московским ЦСКА и тольяттинским «Акроном» Сергей Цыганок ошибся, когда назначил пенальти в ворота армейцев. Информация об этом опубликована на официальном сайте РФС.

Источник: Газета.Ру

На 90+5 минуте Цыганок указал «на точку» после просмотра VAR, увидев нарушение защитника ЦСКА Жоао Виктора. Комиссия постановила, что игрок армейцев не нарушал правила.

«Контакт в ногах между игроками, произошедший при развороте нападающего, является игровым и ненаказуемым. В действиях защитника нет дополнительного движения, а нога нападающего движется навстречу сопернику. Мяч после отскока от ноги Жоао Виктора остается под его контролем», — указано в заявлении.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:2. Футболист ЦСКА Артем Шуманский открыл счет на 45-й минуте встречи. Беншимол на 65-й минуте сравнял счет ударом с пенальти. Матвей Кисляк и Алеррандро в конце встречи вывели ЦСКА вперед. Беншимол на последней минуте матча ударом с пенальти установил окончательный счет игры.

ЦСКА занял первое место в группе D и сыграет в ¼ финала Пути РПЛ Кубка России с махачкалинским «Динамо». «Акрон» вылетел из Кубка России, заняв последнее место в группе.

ЦСКА
3:2
Первый тайм: 1:0
Акрон
Футбол, Кубок России, Группа D
21.10.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Заур Тедеев
Голы
ЦСКА
Артем Шуманский
(Матия Попович)
45′
Матвей Кисляк
78′
Алеррандро
(Данил Круговой)
82′
Акрон
Жилсон Тавареш Беншимол
65′
Жилсон Тавареш Беншимол
90+5′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
52
Артем Бандикян
27
Роберту Барбоза Мойзес
70′
19
Даниэль Руис
4
Жоао Виктор
23
Джамалутдин Абдулкадыров
20
Матия Попович
67′
9
Алеррандро
18
Лионель Верде
77′
10
Иван Обляков
5
Родриго Вильягра
76′
31
Матвей Кисляк
30
Глеб Пополитов
67′
37
Энрике Кармо
8
Артем Шуманский
34′
81′
3
Данил Круговой
Акрон
32
Игнат Тереховский
77
Константин Савичев
2
Йомар Роча
11
Жилсон Тавареш Беншимол
17
Солтмурад Бакаев
26
Родриго Эшковал
86
Илья Агапов
90′
15
Стефан Лончар
5
Алекса Джурасович
46′
35
Ифет Джаковац
91
Максим Болдырев
83′
24
Йонуц Неделчару
8
Константин Марадишвили
83′
23
Кристиян Бистрович
Статистика
ЦСКА
Акрон
Желтые карточки
2
1
Удары (всего)
9
10
Удары в створ
6
4
Угловые
7
4
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти