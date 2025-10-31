Стало известно о серьезной судейской ошибке в матче ЦСКА

На 90+5 минуте Цыганок указал «на точку» после просмотра VAR, увидев нарушение защитника ЦСКА Жоао Виктора. Комиссия постановила, что игрок армейцев не нарушал правила.
«Контакт в ногах между игроками, произошедший при развороте нападающего, является игровым и ненаказуемым. В действиях защитника нет дополнительного движения, а нога нападающего движется навстречу сопернику. Мяч после отскока от ноги Жоао Виктора остается под его контролем», — указано в заявлении.
Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:2. Футболист ЦСКА Артем Шуманский открыл счет на 45-й минуте встречи. Беншимол на 65-й минуте сравнял счет ударом с пенальти. Матвей Кисляк и Алеррандро в конце встречи вывели ЦСКА вперед. Беншимол на последней минуте матча ударом с пенальти установил окончательный счет игры.
ЦСКА занял первое место в группе D и сыграет в ¼ финала Пути РПЛ Кубка России с махачкалинским «Динамо». «Акрон» вылетел из Кубка России, заняв последнее место в группе.
Фабио Челестини
Заур Тедеев
Артем Шуманский
(Матия Попович)
45′
Матвей Кисляк
78′
Алеррандро
(Данил Круговой)
82′
Жилсон Тавареш Беншимол
65′
Жилсон Тавареш Беншимол
90+5′
49
Владислав Тороп
52
Артем Бандикян
27
Роберту Барбоза Мойзес
70′
19
Даниэль Руис
4
Жоао Виктор
23
Джамалутдин Абдулкадыров
20
Матия Попович
67′
9
Алеррандро
18
Лионель Верде
77′
10
Иван Обляков
5
Родриго Вильягра
76′
31
Матвей Кисляк
30
Глеб Пополитов
67′
37
Энрике Кармо
8
Артем Шуманский
34′
81′
3
Данил Круговой
32
Игнат Тереховский
77
Константин Савичев
2
Йомар Роча
11
Жилсон Тавареш Беншимол
17
Солтмурад Бакаев
26
Родриго Эшковал
86
Илья Агапов
90′
15
Стефан Лончар
5
Алекса Джурасович
46′
35
Ифет Джаковац
91
Максим Болдырев
83′
24
Йонуц Неделчару
8
Константин Марадишвили
83′
23
Кристиян Бистрович
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти