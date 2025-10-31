Стало известно о серьезной судейской ошибке в матче ЦСКА

«Контакт в ногах между игроками, произошедший при развороте нападающего, является игровым и ненаказуемым. В действиях защитника нет дополнительного движения, а нога нападающего движется навстречу сопернику. Мяч после отскока от ноги Жоао Виктора остается под его контролем», — указано в заявлении.