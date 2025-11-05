«Динамо» обыграло «Зенит» в первом матче ¼ финала Кубка России

Футболисты московского «Динамо» в гостях обыграли петербургский «Зенита» со счетом 3:1 в первом матче ¼ финала «Фонбет» — Кубка России в «пути РПЛ».
В составе гостей голы забили Иван Сергеев (53-я минута), Ульви Бабаев (84-я минута) и Константин Тюкавин (90+4). У хозяев отличился Педро (76).
Ответная игра пройдет в Москве 27 ноября.
В ¼ финала в «пути РПЛ» также играют «Спартак» — «Локомотив», «Краснодар» — «Оренбург» (первый матч — 3:1) и «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА (1:0).
Кубок России снова проходит по схеме, аналогичной киберспорту, с верхней («путь РПЛ») и нижней («путь регионов») сетками плей-офф и выбыванием после двух поражений. На групповом этапе клубы РПЛ сыграли друг с другом по два матча. Первые две команды из каждой группы вышли в верхнюю сетку плей-офф, третья — в «путь регионов», четвертая вылетела с турнира.
В прошлом сезоне Кубок России завоевал ЦСКА, обыгравший в суперфинале «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3).
Сергей Семак
Валерий Карпин
Педро
76′
Иван Сергеев
53′
Ульви Бабаев
84′
Константин Тюкавин
90+3′
1
Евгений Латышонок
25
Страхиня Эракович
66
Роман Вега
7
Александр Соболев
45+4′
33
Нино
32
Лусиано Гонду
64′
10
Максим Глушенков
17
Андрей Мостовой
46′
5
Вильмар Барриос
9
Сантос да Силва Жерсон
79′
21
Александр Ерохин
28
Нуралы Алип
64′
11
Луис Энрике
18
Ярослав Михайлов
46′
31
Густаво Мантуан
4
Юрий Горшков
64′
20
Педро
31
Игорь Лещук
56
Леон Зайдензаль
78′
33
Иван Сергеев
2
Николас Маричаль
56′
88
Виктор Окишор
7
Дмитрий Скопинцев
90′
44
Антонио Диас Рубенс
14
Эль Мехди Маухуб
35′
17
Ульви Бабаев
13
Николя Муми Нгамале
73′
70
Константин Тюкавин
50
Александр Кутицкий
46′
6
Роберто Фернандес
55
Максим Осипенко
46′
74
Даниил Фомин
59′
10
Бителло
73′
91
Ярослав Гладышев
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
