Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Аякс
0
:
Галатасарай
0
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.75
П2
2.13
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Бенфика
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.70
П2
4.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Брюгге
1
:
Барселона
1
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.80
П2
2.33
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Интер
0
:
Кайрат
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
21.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Манчестер Сити
0
:
Боруссия Д
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.27
П2
7.61
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Марсель
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.55
П2
3.10
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
1
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.80
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2

«Динамо» обыграло «Зенит» в первом матче ¼ финала Кубка России

Встреча завершилась со счетом 3:1. Победный гол на 84-й минуте забил 21-летний форвард Ульви Бабаев.

Источник: ТАСС

Футболисты московского «Динамо» в гостях обыграли петербургский «Зенита» со счетом 3:1 в первом матче ¼ финала «Фонбет» — Кубка России в «пути РПЛ».

В составе гостей голы забили Иван Сергеев (53-я минута), Ульви Бабаев (84-я минута) и Константин Тюкавин (90+4). У хозяев отличился Педро (76).

Ответная игра пройдет в Москве 27 ноября.

В ¼ финала в «пути РПЛ» также играют «Спартак» — «Локомотив», «Краснодар» — «Оренбург» (первый матч — 3:1) и «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА (1:0).

Кубок России снова проходит по схеме, аналогичной киберспорту, с верхней («путь РПЛ») и нижней («путь регионов») сетками плей-офф и выбыванием после двух поражений. На групповом этапе клубы РПЛ сыграли друг с другом по два матча. Первые две команды из каждой группы вышли в верхнюю сетку плей-офф, третья — в «путь регионов», четвертая вылетела с турнира.

В прошлом сезоне Кубок России завоевал ЦСКА, обыгравший в суперфинале «Ростов» в серии пенальти (0:0, 4:3).

Зенит
1:3
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
5.11.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Валерий Карпин
Голы
Зенит
Педро
76′
Динамо
Иван Сергеев
53′
Ульви Бабаев
84′
Константин Тюкавин
90+3′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
25
Страхиня Эракович
66
Роман Вега
7
Александр Соболев
45+4′
33
Нино
32
Лусиано Гонду
64′
10
Максим Глушенков
17
Андрей Мостовой
46′
5
Вильмар Барриос
9
Сантос да Силва Жерсон
79′
21
Александр Ерохин
28
Нуралы Алип
64′
11
Луис Энрике
18
Ярослав Михайлов
46′
31
Густаво Мантуан
4
Юрий Горшков
64′
20
Педро
Динамо
31
Игорь Лещук
56
Леон Зайдензаль
78′
33
Иван Сергеев
2
Николас Маричаль
56′
88
Виктор Окишор
7
Дмитрий Скопинцев
90′
44
Антонио Диас Рубенс
14
Эль Мехди Маухуб
35′
17
Ульви Бабаев
13
Николя Муми Нгамале
73′
70
Константин Тюкавин
50
Александр Кутицкий
46′
6
Роберто Фернандес
55
Максим Осипенко
46′
74
Даниил Фомин
59′
10
Бителло
73′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
Зенит
Динамо
Желтые карточки
1
3
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
Читать дальше