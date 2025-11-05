Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аякс
0
:
Галатасарай
3
Все коэффициенты
П1
36.00
X
25.00
П2
1.03
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
0
:
Байер
1
Все коэффициенты
П1
50.00
X
5.25
П2
1.30
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Брюгге
3
:
Барселона
3
Все коэффициенты
П1
10.00
X
1.90
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Интер
2
:
Кайрат
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Манчестер Сити
3
:
Боруссия Д
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Марсель
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
9.25
X
1.32
П2
9.75
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2

Челестини прокомментировал игру ЦСКА с махачкалинским «Динамо»

Челестини: ЦСКА не заслужил положительного результата в матче с «Динамо».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Футболисты ЦСКА не наиграли на победу в первом матче ¼ финала пути РПЛ Кубка России по футболу против махачкалинского «Динамо», заявил главный тренер армейцев Фабио Челестини.

В среду махачкалинское «Динамо» в Каспийске обыграло ЦСКА со счетом 1:0 благодаря голу с пенальти в исполнении Ражаба Магомедова.

«В техническом, тактическом, физическом и ментальном плане нас сегодня было недостаточно. Мы не заслужили положительного результата. Не помню, чтобы мы били по воротам соперника. А что насчет покрытия поля — трава хорошая, не надо искать оправданий. Я видел, что команда недостаточно себя проявила, у нас было мало отдачи. Соперник провел матч, используя все свои сильные стороны. Они играли так, как мы и предполагали», — сказал Челестини на пресс-конференции, опубликованной на сайте клуба.

«Как я уже говорил, наша команда вынуждена играть на пределе. Если мы выкладываемся именно так, то мы хорошая команда, способная побеждать. И ребята это отлично делают. Но если мы играем на 95%, то проигрываем. Так было и с “Ростовом”, и сейчас с “Динамо”, так что соперник тут не первостепенен. Не надо искать оправдания в покрытии. Нужно посмотреть на себя и признать, что нас сегодня было мало во всех аспектах», — добавил тренер.

Ответная игра пройдет 26 ноября в Москве. ЦСКА также сыграет в гостях с махачкалинской командой 8 ноября в рамках 15-го тура чемпионата России.