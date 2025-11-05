Челестини прокомментировал игру ЦСКА с махачкалинским «Динамо»

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Футболисты ЦСКА не наиграли на победу в первом матче ¼ финала пути РПЛ Кубка России по футболу против махачкалинского «Динамо», заявил главный тренер армейцев Фабио Челестини.
В среду махачкалинское «Динамо» в Каспийске обыграло ЦСКА со счетом 1:0 благодаря голу с пенальти в исполнении Ражаба Магомедова.
«В техническом, тактическом, физическом и ментальном плане нас сегодня было недостаточно. Мы не заслужили положительного результата. Не помню, чтобы мы били по воротам соперника. А что насчет покрытия поля — трава хорошая, не надо искать оправданий. Я видел, что команда недостаточно себя проявила, у нас было мало отдачи. Соперник провел матч, используя все свои сильные стороны. Они играли так, как мы и предполагали», — сказал Челестини на пресс-конференции, опубликованной на сайте клуба.
«Как я уже говорил, наша команда вынуждена играть на пределе. Если мы выкладываемся именно так, то мы хорошая команда, способная побеждать. И ребята это отлично делают. Но если мы играем на 95%, то проигрываем. Так было и с “Ростовом”, и сейчас с “Динамо”, так что соперник тут не первостепенен. Не надо искать оправдания в покрытии. Нужно посмотреть на себя и признать, что нас сегодня было мало во всех аспектах», — добавил тренер.
Ответная игра пройдет 26 ноября в Москве. ЦСКА также сыграет в гостях с махачкалинской командой 8 ноября в рамках 15-го тура чемпионата России.