Челестини прокомментировал игру ЦСКА с махачкалинским «Динамо»

«Как я уже говорил, наша команда вынуждена играть на пределе. Если мы выкладываемся именно так, то мы хорошая команда, способная побеждать. И ребята это отлично делают. Но если мы играем на 95%, то проигрываем. Так было и с “Ростовом”, и сейчас с “Динамо”, так что соперник тут не первостепенен. Не надо искать оправдания в покрытии. Нужно посмотреть на себя и признать, что нас сегодня было мало во всех аспектах», — добавил тренер.