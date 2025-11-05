«Зенит» прервал свою рекордную беспроигрышную серию в Кубке России

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», петербургская команда прервала свою рекордную беспроигрышную домашнюю серию в турнире, насчитывавшую 20 игр.
Кроме того, сине-бело-голубые прервали рекордную 25-матчевую серию в Кубке России, на протяжении которой они не пропускали на своем поле более двух мячей.
«Зенит» также прервал рекордную кубковую серию из 15 домашних матчей, в которых не позволял сопернику открыть счет. В последний раз такое случилось 15 марта 2023 года также в игре с «Динамо» (1:1).