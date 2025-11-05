Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аякс
0
:
Галатасарай
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
25.00
П2
1.03
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
0
:
Байер
1
Все коэффициенты
П1
45.00
X
5.00
П2
1.30
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Брюгге
3
:
Барселона
3
Все коэффициенты
П1
8.75
X
1.90
П2
3.55
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Интер
2
:
Кайрат
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
20.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Манчестер Сити
3
:
Боруссия Д
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Марсель
0
:
Аталанта
0
Все коэффициенты
П1
8.75
X
1.33
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2

«Зенит» прервал свою рекордную беспроигрышную серию в Кубке России

«Зенит» на своем поле проиграл «Динамо» со счетом 1:3 в первом матче ¼ финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Источник: Sport24

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», петербургская команда прервала свою рекордную беспроигрышную домашнюю серию в турнире, насчитывавшую 20 игр.

Кроме того, сине-бело-голубые прервали рекордную 25-матчевую серию в Кубке России, на протяжении которой они не пропускали на своем поле более двух мячей.

«Зенит» также прервал рекордную кубковую серию из 15 домашних матчей, в которых не позволял сопернику открыть счет. В последний раз такое случилось 15 марта 2023 года также в игре с «Динамо» (1:1).