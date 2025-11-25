Четвертьфинал Кубка России в «пути регионов» стартует двумя матчами

В первой встрече дня московское «Торпедо» на «Арене-Химки» встретится с калининградской «Балтикой». Матч начнется в 18:00 мск. «Балтика» заняла третье место в группе D «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)», в которой также выступали ЦСКА, «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». «Торпедо» стартовало в четвертом раунде «пути регионов», до плей-офф черно-белые победили «Кристалл-МЭЗТ» (3:1), «Велес» (3:0) и «Кубань-Холдинг» (1:1, 3:1 — по пенальти). Победитель пары «Торпедо» — «Балтика» во втором раунде ¼ финала плей-офф «пути регионов» сыграет с проигравшим в паре ¼ финала плей-офф «пути РПЛ» «Динамо» (Москва) — «Зенит». Первый матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 3:1 в пользу «Динамо», ответная игра пройдет 27 ноября на «ВТБ-Арене» и начнется в 20:30 мск.