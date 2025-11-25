«Балтика» выбила «Торпедо» из Кубка России

Футболисты калининградской «Балтики» одержали первую победу в плей-офф «пути регионов» «Фонбет» — Кубка России, обыграв в матче первого этапа четвертьфинала московское «Торпедо» из Первой лиги.
Голы забили Андрей Мендель (19-я минута) и Чинонсо Оффор (71).
Матчи второго этапа ¼ финала пройдут в марте 2026 года.
В первом этапе ¼ финала в «пути регионов» также играют «КАМАЗ» — «Крылья Советов», «Арсенал» (Тула) — «Рубин» и «Нефтехимик» — «Ростов».
Кубок России снова проходит по схеме, аналогичной киберспорту, с верхней («путь РПЛ») и нижней («путь регионов») сетками плей-офф и выбыванием после двух поражений. На групповом этапе клубы РПЛ сыграли друг с другом по два матча. Первые две команды из каждой группы вышли в верхнюю сетку плей-офф, третья — в «путь регионов», четвертая вылетела с турнира.
В «пути регионов» свои выступления в Кубке России начали клубы из Первой лиги и ниже.
Олег Кононов
Андрей Талалаев
Андрей Мендель
19′
Чиносо Оффор
72′
1
Ростислав Солдатенко
4
Сергей Бородин
15
Егор Данилкин
15
Александр Орехов
65
Владимир Москвичев
79
Алексей Каштанов
3
Александр Иваньков
78′
84
Вадим Чурилов
19
Руслан Байтуков
25′
73′
99
Глеб Шевченко
55
Данил Степанов
72′
90
Боян Роганович
8
Артур Галоян
54′
73
Владислав Шитов
7
Александр Юшин
78′
38
Александр Чупаев
81
Иван Кукушкин
4
Натан Гассама
11
Юрий Ковалев
14
Стефан Ковач
69
Ираклий Манелов
90
Чиносо Оффор
16
Кевин Андраде
46′
25
Александр Филин
46
Кирилл Обонин
80′
39
Кирилл Степанов
77
Эльдар Чивич
59′
19
Сергей Пряхин
8
Андрей Мендель
59′
23
Мингиян Бевеев
15
Тентон Йенне
59′
5
Айман Мурид
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Евгений Синянский
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти