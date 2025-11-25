Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Буде-Глимт
1
:
Ювентус
0
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.85
П2
5.63
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Челси
1
:
Барселона
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.50
П2
20.00
Футбол. Лига чемпионов
1-й тайм
Боруссия Д
1
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.60
П2
11.50
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Манчестер Сити
0
:
Байер
1
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.20
П2
2.80
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Марсель
0
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.05
П2
1.52
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Наполи
0
:
Карабах
0
Все коэффициенты
П1
1.54
X
3.70
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Славия Пр
0
:
Атлетик
0
Все коэффициенты
П1
4.00
X
2.20
П2
2.85
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Бенфика
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Галатасарай
0
:
Юнион
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 3:2
Арсенал
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Торпедо
0
:
Балтика
2
П1
X
П2

«Балтика» выбила «Торпедо» из Кубка России

Калининградский клуб вышел во второй этап ¼ финала «пути регионов».

Источник: Соцсети

Футболисты калининградской «Балтики» одержали первую победу в плей-офф «пути регионов» «Фонбет» — Кубка России, обыграв в матче первого этапа четвертьфинала московское «Торпедо» из Первой лиги.

Голы забили Андрей Мендель (19-я минута) и Чинонсо Оффор (71).

Матчи второго этапа ¼ финала пройдут в марте 2026 года.

В первом этапе ¼ финала в «пути регионов» также играют «КАМАЗ» — «Крылья Советов», «Арсенал» (Тула) — «Рубин» и «Нефтехимик» — «Ростов».

Кубок России снова проходит по схеме, аналогичной киберспорту, с верхней («путь РПЛ») и нижней («путь регионов») сетками плей-офф и выбыванием после двух поражений. На групповом этапе клубы РПЛ сыграли друг с другом по два матча. Первые две команды из каждой группы вышли в верхнюю сетку плей-офф, третья — в «путь регионов», четвертая вылетела с турнира.

В «пути регионов» свои выступления в Кубке России начали клубы из Первой лиги и ниже.

Торпедо
0:2
Первый тайм: 0:1
Балтика
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
25.11.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Арена Химки
Главные тренеры
Олег Кононов
Андрей Талалаев
Голы
Балтика
Андрей Мендель
19′
Чиносо Оффор
72′
Составы команд
Торпедо
1
Ростислав Солдатенко
4
Сергей Бородин
15
Егор Данилкин
15
Александр Орехов
65
Владимир Москвичев
79
Алексей Каштанов
3
Александр Иваньков
78′
84
Вадим Чурилов
19
Руслан Байтуков
25′
73′
99
Глеб Шевченко
55
Данил Степанов
72′
90
Боян Роганович
8
Артур Галоян
54′
73
Владислав Шитов
7
Александр Юшин
78′
38
Александр Чупаев
Балтика
81
Иван Кукушкин
4
Натан Гассама
11
Юрий Ковалев
14
Стефан Ковач
69
Ираклий Манелов
90
Чиносо Оффор
16
Кевин Андраде
46′
25
Александр Филин
46
Кирилл Обонин
80′
39
Кирилл Степанов
77
Эльдар Чивич
59′
19
Сергей Пряхин
8
Андрей Мендель
59′
23
Мингиян Бевеев
15
Тентон Йенне
59′
5
Айман Мурид
Статистика
Торпедо
Балтика
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
3
11
Удары в створ
1
6
Угловые
3
7
Судейская бригада
Главный судья
Андрей Прокопов
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Евгений Синянский
(Россия, Ярославль)
Боковой судья
Ярослав Калиниченко
(Россия, Пермь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти