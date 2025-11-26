Тульский «Арсенал» из Первой лиги выбил «Рубин» из Кубка России

Во втором раунде четвертьфинала «пути регионов» «Арсенал» встретится с проигравшим в паре ¼ финала плей-офф «пути РПЛ» между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу красно-белых, ответный пройдет 26 ноября.