Тульский «Арсенал» из Первой лиги выбил «Рубин» из Кубка России

ТУЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Тульский «Арсенал», выступающий в Лиге Пари (Первой лиге), в серии пенальти обыграл казанский «Рубин» и вышел во второй этап ¼ финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Туле.
Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти «Арсенал» одержал победу — 3:2.
Во втором раунде четвертьфинала «пути регионов» «Арсенал» встретится с проигравшим в паре ¼ финала плей-офф «пути РПЛ» между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу красно-белых, ответный пройдет 26 ноября.
На каждой стадии плей-офф «пути Мир — Российской премьер-лиги» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.
Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).
