Тульский «Арсенал» из Первой лиги выбил «Рубин» из Кубка России

Во втором раунде четвертьфинала «пути регионов» туляки встретятся с проигравшим в паре «Спартак» — «Локомотив».

Источник: ФК "Арсенал" Тула

ТУЛА, 25 ноября. /ТАСС/. Тульский «Арсенал», выступающий в Лиге Пари (Первой лиге), в серии пенальти обыграл казанский «Рубин» и вышел во второй этап ¼ финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Туле.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти «Арсенал» одержал победу — 3:2.

Во втором раунде четвертьфинала «пути регионов» «Арсенал» встретится с проигравшим в паре ¼ финала плей-офф «пути РПЛ» между московскими «Спартаком» и «Локомотивом». Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу красно-белых, ответный пройдет 26 ноября.

На каждой стадии плей-офф «пути Мир — Российской премьер-лиги» Кубка России, за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф «пути регионов». Команды из плей-офф «пути регионов» будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который вместе со столичным «Локомотивом» делит первое место по числу побед в турнире (девять).

Арсенал
0:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
25.11.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Арсенал
Главные тренеры
Дмитрий Гунько
Рашид Рахимов
Составы команд
Арсенал
42
Александр Мелихов
4
Даниил Пенчиков
31
Кирилл Большаков
8
Артем Попов
14
Милош Брнович
27
Резиуан Мирзов
3
Эрвинг Джо Ботака-Иобома
88′
45
Никита Кармаев
10
Игорь Горбунов
70′
59
Тигран Аванесян
77′
21
Никита Раздорских
70′
78
Данил Липовой
22
Алан Цараев
90′
17
Маттео Алинви
29
Максим Максимов
71′
9
Амур Калмыков
Рубин
25
Артур Нигматуллин
2
Егор Тесленко
5
Игор Вуячич
12
Андерсон Арройо
98
Никита Лобов
14
Далер Кузяев
32′
43
Жак-Жюльен Сиве
70
Дмитрий Кабутов
70′
51
Илья Рожков
18
Марат Апшацев
62′
19
Олег Иванов
22
Велдин Ходжа
86′
96
Никита Васильев
99
Дардан Шабанхаджай
62′
23
Руслан Безруков
Статистика
Арсенал
Рубин
Желтые карточки
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Александр Туркин
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Михаил Шпильфогель
(Россия, Ленинградская область)
