«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в ответном матче плей-офф Кубка России

По мнению двукратного обладателя Кубка России в составе «Локомотива» Дмитрия Булыкина, железнодорожникам будет трудно пройти в следующий раунд. «Отыграть два мяча у “Спартака” и потом еще выйти вперед очень сложно, — сказал Булыкин ТАСС. — Шансы, конечно, есть, в футболе всякое случается, но “Локомотиву” нужно что-то поменять в игре, потому что в первом матче “Спартак” мог выиграть крупнее. “Спартак” после победы в дерби находится в хорошем настроении, им не нужно лезть на соперника во что бы то ни стало, поэтому в противостоянии они будут фаворитами».