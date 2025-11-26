«Локомотив» сыграет со «Спартаком» в ответном матче плей-офф Кубка России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» примет столичный «Спартак» в ответном матче четвертьфинала плей-офф «пути Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России. Встреча пройдет на «РЖД-Арене».
Первый матч прошел 6 ноября и завершился со счетом 3:1 в пользу «Спартака». Для красно-белых это был последний кубковый матч под руководством сербского специалиста Деяна Станковича. Его обязанности исполняет Вадим Романов, дебютировавший 22 ноября с победы в матче РПЛ против московского ЦСКА (1:0). «Локомотив» также на выходных провел важный матч, сыграв 23 ноября вничью с «Краснодаром» (1:1).
По мнению двукратного обладателя Кубка России в составе «Локомотива» Дмитрия Булыкина, железнодорожникам будет трудно пройти в следующий раунд. «Отыграть два мяча у “Спартака” и потом еще выйти вперед очень сложно, — сказал Булыкин ТАСС. — Шансы, конечно, есть, в футболе всякое случается, но “Локомотиву” нужно что-то поменять в игре, потому что в первом матче “Спартак” мог выиграть крупнее. “Спартак” после победы в дерби находится в хорошем настроении, им не нужно лезть на соперника во что бы то ни стало, поэтому в противостоянии они будут фаворитами».
Матч начнется в 20:30 мск. Проигравшая команда встретится в «пути регионов» с тульским «Арсеналом». Соперник победителя определится в матче, который пройдет 27 ноября в Москве между столичным «Динамо» и петербургским «Зенитом». Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Динамо». Проигравший в этой паре в «пути регионов» сыграет с калининградской «Балтикой».
ЦСКА попробует отыграться у махачкалинского «Динамо»
26 ноября также пройдут две встречи в плей-офф «пути РПЛ». Действующий обладатель Кубка России ЦСКА дома сыграет против махачкалинского «Динамо», а действующий чемпион страны «Краснодар» примет «Оренбург». Первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу команды из Махачкалы. Однако через несколько дней ЦСКА с тем же счетом взял реванш в чемпионате страны. Матч начнется в 18:00 мск. Проигравший сыграет в «пути регионов» против победителя матча между «Ростовом» и «Нефтехимиком» из Нижнекамска.
В это же время начнется матч между «Краснодаром» и «Оренбургом». Первая встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Краснодара». Проигравший сыграет против победителя матча между самарскими «Крыльями Советов» и «Камазом» из Набережных Челнов.
О Кубке России
Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». В «пути РПЛ» на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России были разделены на четыре группы по четыре команды. В плей-офф «пути РПЛ» вышли по две лучшие команды каждого квартета, клубы, занявшие третьи места, сыграют в плей-офф «пути регионов». «Путь регионов» предполагает шесть раундов, в плей-офф «пути регионов» вышли четыре команды.
В плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, есть шанс на проход дальше даже в случае поражения. В плей-офф «пути регионов» команда покидает турнир сразу после поражения.
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА, который в суперфинале прошлого сезона обыграл «Ростов» (0:0, 4:3 по пенальти). В активе армейского клуба 9 трофеев. Столько же у столичного «Локомотива». Ближайшим преследователем является «Зенит» (5).