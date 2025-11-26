Футболисты «Ростова» обыграли «Нефтехимик» со счетом 3:1

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе «Ростова» дублем отметился Иван Комаров (18-я и 36-я минуты), мяч также забил Дмитрий Чистяков (49). У «Нефтехимика» отличился Ислам Машуков (46).
Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года по футболу Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд и судьи вышли на матч в майках с изображением Симоняна и провели всю встречу с траурными повязками.
Во втором этапе четвертьфинала пути регионов «Ростов» сыграет с махачкалинским «Динамо». «Нефтехимик» завершил выступление в турнире.
Кирилл Новиков
Джонатан Альба
Ислам Машуков
46′
Иван Комаров
18′
Егор Голенков
36′
Дмитрий Чистяков
49′
43
Николай Присяжненко
2
Марат Ситдиков
12
Максим Ширяев
51′
6
Даниил Родин
17
Эдуард Валиахметов
14
Ислам Машуков
65
Николай Толстопятов
46′
24
Александр Кахидзе
15
Андрей Никитин
80′
23
Денис Михайлов
70
Иван Бобер
63′
74
Дмитрий Кучугура
90
Константин Шильцов
46′
10
Давид Кокоев
11
Данила Сухомлинов
63′
9
Рашид Магомедов
71
Даниил Одоевский
4
Виктор Мелехин
5
Данила Прохин
67
Герман Игнатов
78
Дмитрий Чистяков
58
Даниил Шанталий
22
Давид Семенчук
62′
3
Умар Сако
65′
19
Хорен Байрамян
62′
91
Антон Шамонин
62
Иван Комаров
89′
17
Ибрагим Мафус Аджаса
87
Андрей Лангович
84′
40
Илья Вахания
69
Егор Голенков
62′
99
Тимур Сулейманов
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
