Футболисты «Ростова» обыграли «Нефтехимик» со счетом 3:1

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. «Ростов» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче первого этапа ¼ финала пути регионов Кубка России по футболу.

Источник: ФК «Ростов»

Встреча в Нижнекамске завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе «Ростова» дублем отметился Иван Комаров (18-я и 36-я минуты), мяч также забил Дмитрий Чистяков (49). У «Нефтехимика» отличился Ислам Машуков (46).

Перед началом матча прошла минута молчания в память об олимпийском чемпионе 1956 года по футболу Никите Симоняне, который умер 23 ноября в возрасте 99 лет. Игроки обеих команд и судьи вышли на матч в майках с изображением Симоняна и провели всю встречу с траурными повязками.

Во втором этапе четвертьфинала пути регионов «Ростов» сыграет с махачкалинским «Динамо». «Нефтехимик» завершил выступление в турнире.

Нефтехимик
1:3
Первый тайм: 0:2
Ростов
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
26.11.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Нефтехимик
Главные тренеры
Кирилл Новиков
Джонатан Альба
Голы
Нефтехимик
Ислам Машуков
46′
Ростов
Иван Комаров
18′
Егор Голенков
36′
Дмитрий Чистяков
49′
Составы команд
Нефтехимик
43
Николай Присяжненко
2
Марат Ситдиков
12
Максим Ширяев
51′
6
Даниил Родин
17
Эдуард Валиахметов
14
Ислам Машуков
65
Николай Толстопятов
46′
24
Александр Кахидзе
15
Андрей Никитин
80′
23
Денис Михайлов
70
Иван Бобер
63′
74
Дмитрий Кучугура
90
Константин Шильцов
46′
10
Давид Кокоев
11
Данила Сухомлинов
63′
9
Рашид Магомедов
Ростов
71
Даниил Одоевский
4
Виктор Мелехин
5
Данила Прохин
67
Герман Игнатов
78
Дмитрий Чистяков
58
Даниил Шанталий
22
Давид Семенчук
62′
3
Умар Сако
65′
19
Хорен Байрамян
62′
91
Антон Шамонин
62
Иван Комаров
89′
17
Ибрагим Мафус Аджаса
87
Андрей Лангович
84′
40
Илья Вахания
69
Егор Голенков
62′
99
Тимур Сулейманов
Статистика
Нефтехимик
Ростов
Желтые карточки
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти