«Спартак» вышел в полуфинал Кубка России, победив «Локомотив»

Ответный четвертьфинальный матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Спартака», который в полуфинале сыграет с «Динамо» или «Зенитом».

Источник: Соцсети

«Спартак» победил «Локомотив» в ответном матче четвертьфинала «пути РПЛ» «Фонбет» — Кубка России и вышел в полуфинал.

Первая игра 6 ноября на поле «Спартака» закончилась со счетом 3:1.

Во второй встрече на арене «Локомотива» гости победили со счетом 3:2.

«Локомотив» открыл счет на 24-й минуте — Алексей Батраков забил со штрафного. «Спартак» ответил голами Манфреда Угальде (41), Маркиньоса (53) и Пабло Солари (57). На седьмой компенсированной минуте Николай Комличенко реализовал пенальти в ворота «Спартака».

«Локомотив» продолжит выступление в плей-офф в нижней сетке («путь регионов») матчем с тульским «Арсеналом».

Соперником «Спартака» в полуфинале будет московское «Динамо» или петербургский «Зенит» («Динамо» выиграло первый матч со счетом 3:1, ответная встреча пройдет 27 ноября).

В другом полуфинале «пути РПЛ» встретятся «Краснодар» и обладатель трофея московский ЦСКА.

Также в среду «Ростов» победил нижнекамский «Нефтехимик» в первом четвертьфинальном матче «пути регионов» со счетом 3:1. Следующим соперником ростовчан будет махачкалинское «Динамо».

Локомотив
2:3
Первый тайм: 1:1
Спартак
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
26.11.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Вадим Романов
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
24′
Николай Комличенко
90+7′
Спартак
Манфред Угальде
41′
Маркиньос
53′
Пабло Солари
57′
Составы команд
Локомотив
22
Илья Лантратов
3
Лукас Фассон
5
Жерзино Ньямси
63′
23
Сесар Монтес
90+9′
6
Дмитрий Баринов
90+6′
83
Алексей Батраков
24
Максим Ненахов
62′
45
Александр Сильянов
7
Зелимхан Бакаев
40′
46′
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
62′
25
Данил Пруцев
84′
10
Дмитрий Воробьев
46′
27
Николай Комличенко
19
Александр Руденко
79′
14
Никита Салтыков
Спартак
1
Илья Помазун
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
35′
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
2
Олег Рябчук
46′
27
Игорь Дмитриев
3
Кристофер Ву
71′
4
Александр Джику
35
Кристофер Мартинс
46′
83
Жедсон Фернандеш
82
Даниил Хлусевич
46′
10
Маркиньос
7
Пабло Солари
30′
65′
91
Антон Заболотный
Статистика
Локомотив
Спартак
Желтые карточки
5
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
