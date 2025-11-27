«Спартак» прекрасен под руководством Романова. Красно-белые провели куражный матч с «Локомотивом»

«Локомотив» и «Спартак» переживают один из ключевых этапов сезона. Понятно, что встреча в FONBET Кубке России — не самая важная в текущей кампании, тем более в первом матче красно-белые заработали солидный гандикап в два мяча (3:1). Но важнее, что успех или неудача промозглым ноябрьским вечером могут повлиять на психологическое состояние той или иной команды.
У «Локо» получился не самый лучший месяц. Всего одна победа в последних пяти играх, и та добыта со скрипом — 1:0 над «Оренбургом». В плюс железнодорожникам можно занести недавнюю ничью с «Краснодаром», но турнирная таблица РПЛ отражает просадку в качестве — лишь четвертое место после продолжительного отрезка на первой строчке.
«Спартак» и вовсе переживает смену главного тренера. Понятно, что Вадим Романов хорошо знаком с командой, но уже в дерби с ЦСКА мы видели, что его проект будет отличаться от того, что строил Деян Станкович. На выезде в этом сезоне спартаковцы регулярно испытывают трудности, а сейчас задача стояла простая — выиграть четвертый матч подряд и выйти в полуфинал Пути РПЛ.
Романов выбрал расстановку 4−3−3 с Умяровым, Барко и Мартинсом в центре поля. Но стабильно владеть мячом не получалось. «Спартак» атаковал быстро и вертикально, причем не пытался прорваться по центру, вместо этого активно подключая фланги. Особенно правый, где активничал Солари. Именно он соорудил первый в матче опасный момент, прострелив на Угальде, но «Локо» спас Лантратов.
Не сказать, что железнодорожники смотрелись более уверенно, но что получалось, так это зарабатывать штрафные в непосредственной близости от ворот. Один из них в стиле Роберто Карлоса исполнил Баринов, но угодил в стенку. А вот попытка Батракова на 24-й минуте получилась куда более успешной — Алексей пробил во вратарский угол и застал Помазуна врасплох.
Под конец тайма спартаковцы чуть не привезли себе второй гол — сперва Батраков едва не обокрал Ву, а затем Помазун отпасовал на чужого игрока в своей штрафной, но красно-зеленые не сумели наказать.
А гости подготовили ответ под самый занавес тайма. Вообще фолов было достаточно с обеих сторон, так что даже не очень удивительно, что второй гол в матче пришел также со штрафного. Барко зарядил в штангу, а Угальде опередил всех на добивании. Теперь перед «Локомотивом» стояла та же задача, что до стартового свистка, — забить дважды. Только на это оставалось всего 45 минут.
Однако после перерыва показалось, что футболисты поменялись формой: «Спартак» давил так, будто это ему надо было отыгрываться, «Локо» же развалился на глазах. Сказались и замены. Жедсон, Дмитриев и Маркиньос вышли с явным желанием показать себя, в то время как Комличенко и Пиняев растворились на поле.
Проблемной зоной красно-зеленых оставался левый фланг обороны, который просто раздирали Жедсон и Денисов. На 48-й минуте Маркиньос после подачи Даниила опасно пробил рядом со штангой, а спустя несколько минут бразилец все же отправил мяч в сетку — и соорудили для него момент на том же правом краю атаки.
Не успел «Локо» опомниться, как Денисов снова опасно подал, только на этот раз на Солари, который очень технично принял пас грудью и элегантно перебросил Лантратова. Это был нокаут.
Удивительно, но хозяева вплоть до добавленного времени так и не пришли в себя, в то время как спартаковцы продолжили куражиться. Спокойно мог оформлять дубль Угальде, разносил в центре поля Жедсон, чуть не оформил красоту выцеливавший дальнюю девятку Барко.
«Локо» все же сумел сократить отставание — Джику в самой концовке неаккуратно сыграл с Бариновым на линии штрафной, а Комличенко уверенно реализовал пенальти. Но на итог это повлиять уже не могло.
Определенно, это был один из лучших матчей красно-белых в этом сезоне. Неужели эффект Романова оказался таким мощным? Однозначные ответы узнаем позже. Пока же «Спартак» продолжает свой путь в Пути РПЛ и дожидается соперника из пары «Динамо» — «Зенит». «Локомотив» же не вылетает из Кубка и еще получит шанс в Пути регионов. Но Галактионову, похоже, пора принимать меры. Что-то идет не так.
Марк Бессонов