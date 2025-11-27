«Спартак» прекрасен под руководством Романова. Красно-белые провели куражный матч с «Локомотивом»

А гости подготовили ответ под самый занавес тайма. Вообще фолов было достаточно с обеих сторон, так что даже не очень удивительно, что второй гол в матче пришел также со штрафного. Барко зарядил в штангу, а Угальде опередил всех на добивании. Теперь перед «Локомотивом» стояла та же задача, что до стартового свистка, — забить дважды. Только на это оставалось всего 45 минут.