«Стеночки и забегания? Хотим играть в такой футбол». Романов и Галактионов — о победе «Спартака» над «Локо»

— К сожалению, игра сложилась не так, как мы хотели, — продолжил пресс-конференцию Михаил Галактионов. — Ребят не в чем упрекнуть с точки зрения самоотдачи. «Спартак» объективно был сильнее во втором тайме. Начало матча было за нами. Но пропущенный гол в конце первого тайма подбил эту эмоциональную составляющую.