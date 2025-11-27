«Стеночки и забегания? Хотим играть в такой футбол». Романов и Галактионов — о победе «Спартака» над «Локо»

«Спартак» обыграл «Локомотив» в ответном матче Пути РПЛ Кубка России (3:2) и прошел в следующую стадию турнира. Железнодорожники продолжат выступление в Пути регионов.
После финального свистка на «РЖД Арене» Михаил Галактионов и Вадим Романов ответили на вопросы журналистов.
Отмечаю, что сейчас мы сильны как команда
— Хорошая получилась игра, — сказал исполняющий обязанности тренера «Спартака» Вадим Романов. — Остался доволен действиями в атаке. Достаточно дисциплинированно сыграли в обороне. Ребята хорошо отреагировали на результат [после гола Батракова].
В каждой линии все сбалансированно. Отмечаю, что сейчас мы сильны как команда.
— За счет чего прибавил Солари?
— Это человек, который голоден до забитых мячей. Этим он нам и понравился. Рад, что сейчас он чувствует себя все увереннее.
— Обычно победный состав не меняют. Чего ожидать с «Балтикой»?
— Посмотрим.
— Уже знаете, когда решится ваше будущее?
— Вообще не думаю об этом.
— Со стороны кажется, что «Спартак» будто вдохновился футболом из прошлого, когда были стеночки и забегания. Что вы изменили в тренировках перед этой игрой?
— Приятно, что так смотрится со стороны. Хотим демонстрировать такой футбол и дальше. Раскрывать внутреннюю кухню не буду. Но можно провести параллели, безусловно.
— На сегодняшнюю игру футболисты вышли в майках с изображением Никиты Симоняна — это придало дополнительные эмоции?
— Он легенда всего российского футбола. Для нас это большая утрата. Много пересекались с ним… Конечно, выход на поле в футболках с Симоняном подстегнул игроков.
Мы бьемся до последней секунды, это характеризует нашу команду
— К сожалению, игра сложилась не так, как мы хотели, — продолжил пресс-конференцию Михаил Галактионов. — Ребят не в чем упрекнуть с точки зрения самоотдачи. «Спартак» объективно был сильнее во втором тайме. Начало матча было за нами. Но пропущенный гол в конце первого тайма подбил эту эмоциональную составляющую.
— Бакаев был заменен из-за того самого штрафного?
— Нет, это не наказание. Но он мог играть сильнее. Приняли решение освежить этот фланг. Дмитрий Воробьев потихоньку набирает форму. Тайм для него — это тот отрезок, на котором он мог сегодня себя проявить.
— Вы продолжите рассчитывать на Баринова в следующем году?
— Во-первых, эти вбросы [об уходе Баринова] происходят уже не в первый раз. Такие вещи не совсем приятны. Давайте уважать игроков, тренерский штаб, окружение футболиста. Дима — наш капитан. Основополагающая фигура. Надеюсь, клубу и стороне игрока удастся договориться. Давайте действовать поэтапно и ждать информации из официальных источников.
— У игроков не возникло соблазна поберечь силы во втором тайме?
— После игры с «Краснодаром» стадион аплодировал. Кричал: «Молодцы». Это характеризует нашу команду. Мы бьемся до последней секунды. Поэтому никаких сомнений в самоотдаче.
— У вас было на день меньше отдыха, чем у «Спартака». Почему вы об этом не сказали — не хотели, чтобы звучало как оправдание?
— Это факт. Смысл об этом говорить? Результат надо принять. Главное — не раскисать. Теперь надо сконцентрироваться на чемпионате.
Александр Абустин