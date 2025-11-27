«Крылья Советов» выбили КАМАЗ из Кубка России

Самарские «Крылья Советов» победили КАМАЗ из Набережных Челнов в серии пенальти и вышли во второй четвертьфинальный этап «пути регионов» «Фонбет» — Кубка России.
Основное время матча в Набережных Челнах закончилось со счетом 1:1. У хозяев забил Даниил Шамкин (на 33-й минуте). Гости сравняли счет на 57-й — отличился Михайло Баньяц.
В серии пенальти точнее были самарцы — 4:2.
Следующим соперником «Крыльев Советов» будет «Оренбург».
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
27.11.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
КАМАЗ
Главные тренеры
Антон Хазов
Магомед Адиев
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти