«Крылья Советов» выбили КАМАЗ из Кубка России

Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Рома
1
:
Мидтьюлланн
0
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.40
П2
14.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Астон Вилла
0
:
Янг Бойз
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
9.00
П2
19.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Порту
1
:
Ницца
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.90
П2
10.20
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Фенербахче
0
:
Ференцварош
0
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.15
П2
6.14
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Фейеноорд
1
:
Селтик
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.70
П2
9.50
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лилль
0
:
Динамо З
0
Все коэффициенты
П1
1.47
X
8.25
П2
23.00
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Лудогорец
1
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.40
П2
3.85
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
ПАОК
0
:
Бранн
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.25
П2
4.30
Футбол. Лига Европы
1-й тайм
Виктория Пл
0
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.05
П2
2.71
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
АЗ
0
:
Шелбурн
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.50
П2
13.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Хамрун Спартанс
0
:
Линколн
0
Все коэффициенты
П1
1.42
X
3.95
П2
7.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Лех
0
:
Лозанна
0
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.85
П2
4.90
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Омония
0
:
Динамо К
0
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.48
П2
4.10
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Ракув
0
:
Рапид В
0
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.45
П2
5.10
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Сигма
1
:
Целе
0
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.80
П2
5.00
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Слован Бр
0
:
Райо Вальекано
0
Все коэффициенты
П1
5.63
X
4.05
П2
1.68
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Университатя Кр
0
:
Майнц
0
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.00
П2
2.25
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Зриньски
0
:
Хеккен
0
Все коэффициенты
П1
3.48
X
2.97
П2
2.55
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Динамо
0
:
Зенит
1
Все коэффициенты
П1
8.75
X
4.60
П2
1.40
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Утрехт
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.70
П2
9.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.53
П2
9.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Црвена Звезда
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.53
П2
8.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Гоу Эхед Иглз
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
7.33
X
5.64
П2
1.39
Футбол. Лига Европы
23:00
Генк
:
Базель
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.96
П2
3.24
Футбол. Лига Европы
23:00
Маккаби
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.01
П2
1.74
Футбол. Лига Европы
23:00
Ноттингем Форест
:
Мальме
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.05
П2
14.50
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Штурм
Все коэффициенты
П1
1.71
X
3.91
П2
5.11
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Брага
Все коэффициенты
П1
3.63
X
3.60
П2
2.08
Футбол. Лига конференций
23:00
Абердин
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.55
П2
3.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Брейдаблик
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
5.52
X
4.68
П2
1.58
Футбол. Лига конференций
23:00
Дрита
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.25
П2
2.84
Футбол. Лига конференций
23:00
Фиорентина
:
АЕК
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.74
П2
4.80
Футбол. Лига конференций
23:00
Ягеллония
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.29
П2
8.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Спарта П
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.54
П2
2.58
Футбол. Лига конференций
23:00
Риека
:
АЕК Л
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.49
П2
3.98
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Шахтер
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.64
П2
1.88
Футбол. Кубок России
завершен
КАМАЗ
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2

«Крылья Советов» выбили КАМАЗ из Кубка России

В основное время команды забили по мячу, а в серии пенальти точнее были «Крылья Советов» — 4:2. Следующим соперником самарцев будет «Оренбург».

Источник: Телеграм-канал ФК «Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» победили КАМАЗ из Набережных Челнов в серии пенальти и вышли во второй четвертьфинальный этап «пути регионов» «Фонбет» — Кубка России.

Основное время матча в Набережных Челнах закончилось со счетом 1:1. У хозяев забил Даниил Шамкин (на 33-й минуте). Гости сравняли счет на 57-й — отличился Михайло Баньяц.

В серии пенальти точнее были самарцы — 4:2.

Следующим соперником «Крыльев Советов» будет «Оренбург».

КАМАЗ
1:1
Первый тайм: 0:0
Крылья Советов
Футбол, Кубок России, Путь регионов. Плей-офф
27.11.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
КАМАЗ
Главные тренеры
Антон Хазов
Магомед Адиев
Судейская бригада
Главный судья
Станислав Матвеев
(Россия, Троицк)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти