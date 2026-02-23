Не соответствует ключевым критериям: стадион тульского «Арсенала» не допустили к проведению кубкового матча с «Локомотивом»

«Арсенал» не сможет 5 марта провести матч плей-офф FONBET Кубка России против московского «Локомотива» на своем стадионе. По словам начальника отдела развития инфраструктурных проектов РФС Дмитрия Романникова, поле в Туле не соответствует нескольким важным критериям.
Будут играть в Химках?
Встреча Пути регионов между «Арсеналом» и «Локомотивом» должна пройти 5 марта. Однако газон стадиона в Туле не прошел проверку комиссии ФНЛ, которая по регламенту Кубка России проводится за 12 дней до матча.
«Зная сложную ситуацию с футбольным полем в городе, дополнительно к членам комиссии ФНЛ был направлен представитель РФС для всестороннего и объективного рассмотрения состояния покрытия», — приводит «СЭ» слова Романникова.
Как отметил специалист, газон на стадионе «Арсенала» не соответствует нескольким ключевым критериям, которые повышают возможность получения травм футболистами. «Речь про поверхностное сцепление и твердость покрытия», — добавил Романников.
Как ранее сообщал Telegram-канал «Мутко против», с большой долей вероятности встреча будет перенесена в Химки. При этом надо отметить, что «Арсенал» остался единственной командой из Первой лиги, которая продолжает борьбу в Кубке России.
Другие матчи «Арсенала»
Накануне под вопросом оказалось место проведения еще одного матча с участием «Арсенала». Туляки в рамках 22-го тура Первой лиги должны сыграть против «КАМАЗа» в Набережных Челнах 27 февраля, но 20 февраля в Татарстане выпал снег — высота снежного покрова составила 20 сантиметров.
К счастью, поле на домашнем стадионе челнинцев искусственное — чтобы привести его в порядок, нужно просто убрать снег и включить подогрев. Поэтому времени на подготовку достаточно.
А вот успеет ли клуб реанимировать газон на Центральном стадионе в Туле к 9 марта, когда должна состояться домашняя встреча с ульяновской «Волгой», пока ответить сложно.
Как дела в РПЛ?
Проблемы с покрытием могут возникнуть и в РПЛ, которая возвращается после зимнего перерыва уже на этой неделе. Как отметил президент лиги Александр Алаев, из-за обильных снегопадов, прошедших в Москве и регионах, опасения по поводу качества полей присутствуют.
«Мы совместно с клубами мониторим все газоны, но, думаю, все будет хорошо. Осталась еще неделя. Не буду говорить стадионы, есть где-то на десять баллов поля, а где-то на шесть. Но в любом случае, я надеюсь, совместно с клубами работу проведем, красные мячи есть, погода нас не удивит, все порадуются хорошей игре в 19-м туре», — сказал Алаев ТАСС.
Максим Клементьев