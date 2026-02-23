Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Фиорентина
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.12
П2
5.57
Футбол. Италия
22:45
Болонья
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.55
П2
4.39
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.85
П2
1.95
Футбол. Испания
23:00
Алавес
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.03
П2
3.30
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
3
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
2
:
Валенсия
1
П1
X
П2

Не соответствует ключевым критериям: стадион тульского «Арсенала» не допустили к проведению кубкового матча с «Локомотивом»

Ничего нового.

Источник: ФК «Арсенал» Тула

«Арсенал» не сможет 5 марта провести матч плей-офф FONBET Кубка России против московского «Локомотива» на своем стадионе. По словам начальника отдела развития инфраструктурных проектов РФС Дмитрия Романникова, поле в Туле не соответствует нескольким важным критериям.

Футбол
Кубок России 2025/2026
Путь регионов. Плей-офф, 5.03.2026, 18:30
Арсенал
-
Локомотив
-

Будут играть в Химках?

Встреча Пути регионов между «Арсеналом» и «Локомотивом» должна пройти 5 марта. Однако газон стадиона в Туле не прошел проверку комиссии ФНЛ, которая по регламенту Кубка России проводится за 12 дней до матча.

«Зная сложную ситуацию с футбольным полем в городе, дополнительно к членам комиссии ФНЛ был направлен представитель РФС для всестороннего и объективного рассмотрения состояния покрытия», — приводит «СЭ» слова Романникова.

Как отметил специалист, газон на стадионе «Арсенала» не соответствует нескольким ключевым критериям, которые повышают возможность получения травм футболистами. «Речь про поверхностное сцепление и твердость покрытия», — добавил Романников.

Как ранее сообщал Telegram-канал «Мутко против», с большой долей вероятности встреча будет перенесена в Химки. При этом надо отметить, что «Арсенал» остался единственной командой из Первой лиги, которая продолжает борьбу в Кубке России.

Другие матчи «Арсенала»

Накануне под вопросом оказалось место проведения еще одного матча с участием «Арсенала». Туляки в рамках 22-го тура Первой лиги должны сыграть против «КАМАЗа» в Набережных Челнах 27 февраля, но 20 февраля в Татарстане выпал снег — высота снежного покрова составила 20 сантиметров.

К счастью, поле на домашнем стадионе челнинцев искусственное — чтобы привести его в порядок, нужно просто убрать снег и включить подогрев. Поэтому времени на подготовку достаточно.

А вот успеет ли клуб реанимировать газон на Центральном стадионе в Туле к 9 марта, когда должна состояться домашняя встреча с ульяновской «Волгой», пока ответить сложно.

Как дела в РПЛ?

Проблемы с покрытием могут возникнуть и в РПЛ, которая возвращается после зимнего перерыва уже на этой неделе. Как отметил президент лиги Александр Алаев, из-за обильных снегопадов, прошедших в Москве и регионах, опасения по поводу качества полей присутствуют.

«Мы совместно с клубами мониторим все газоны, но, думаю, все будет хорошо. Осталась еще неделя. Не буду говорить стадионы, есть где-то на десять баллов поля, а где-то на шесть. Но в любом случае, я надеюсь, совместно с клубами работу проведем, красные мячи есть, погода нас не удивит, все порадуются хорошей игре в 19-м туре», — сказал Алаев ТАСС.

Максим Клементьев