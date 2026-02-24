Ричмонд
Матч Кубка России между «Арсеналом» и «Локомотивом» перенесли в Химки

Матч Кубка России между «Арсеналом» и «Локомотивом» перенесен из Тулы в Химки.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Домашний матч тульского «Арсенала» против московского «Локомотива» в рамках ¼ финала плей-офф пути регионов Кубка России по футболу пройдет на стадионе в Химках, сообщается в Telegram-канале «канониров».

Встреча должна была состояться в Туле 5 марта.

«В этом году погода существенно осложнила подготовку поля к началу второй части сезона. В Туле за последние три недели выпало аномальное количество осадков. Сейчас ПФК “Арсенал” делает все возможное, чтобы ближайшие домашние матчи прошли на родном стадионе. Отметим, что выбор стадиона обусловлен наличием искусственного газона, на котором возможно проведение матча в любых погодных условиях. ПФК “Арсенал” подготовит для болельщиков бесплатные трансферы в Химки», — уточняется в заявлении.

Матч между «Арсеналом» и «Локомотивом» пройдет 5 марта и начнется в 18:30 мск.