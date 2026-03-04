Трофейная надежда: главные интриги недели в Кубке России

Российский футбол окончательно вернулся после длительной зимней спячки. В РПЛ прошли матчи 19-го тура, теперь настало время Кубка России, где с каждым раундом становится всё интереснее. В первом матче турнира после рестарта «Зенит» обыграл «Балтику» благодаря голу Александра Соболева и вышел в четвертьфинал Пути регионов (там подопечные Сергея Семака сыграют с победителем пары «Ростов» — «Динамо» Махачкала).
Подробнее о том, что еще ждать в Кубке России на этой неделе, — в материале «Известий».
Путь РПЛ. ½ финала. Первые матчи
ЦСКА — «Краснодар» (4 марта, 20:45 МСК)
Первая топ-афиша недели в Кубке России. На это раз «Краснодар» не повторил ошибок прошлого сезона, когда занял третье место в группе с ЦСКА, «Ахматом» и «Пари НН», и попал в нижнюю сетку, где вылетел от тех же грозненцев во втором раунде ¼ финала.
Теперь у подопечных Мурада Мусаева есть право на ошибку. Хотя вполне можно обойтись и без нее. На решение промежуточной задачи у «Краснодара» будет целых два матча с ЦСКА.
Однако армейцы — исторически кубковая команда. В новейшей истории ЦСКА чаще всех доходил до финала соревнования (13 раз) и чаще всех забирал трофей по его итогам (9 раз). По этому показателю красно-синие идут вровень с «Локомотивом», который 10 раз выходил в финал Кубка России.
В этом смысле у ЦСКА есть небольшое психологическое преимущество. Если, конечно, коллектив Фабио Челестини не растерял этот «кубковый дух».
В четвертьфинале Пути РПЛ ЦСКА с трудом прошел махачкалинское «Динамо». В первом матче динамовцы сенсационно выиграли на своем поле — 1:0, а в ответной встрече в пользу армейцев все решила серия пенальти (5:4) — основное время игры завершилось со счетом 2:1 в пользу ЦСКА.
На бумаге «Краснодар» кажется фаворитом противостояния с ЦСКА. Однако у южан есть более важная задача на сезон — защитить чемпионский титул в РПЛ. Возможно, для этого им придется пожертвовать верхней сеткой Кубка России и опуститься в нижнюю. Может быть, там им будет даже проще дойти до финала.
У ЦСКА же мотивация будет запредельная. Да еще и первый матч дома, где можно создать хороший задел на ответную встречу. За чемпионство в РПЛ побороться с «Краснодаром» и «Зенитом» армейцам будет сложно, а в очередной раз взять любимый Кубок России — почему бы и нет? В совокупности с итоговым местом в топ-4 РПЛ это можно будет назвать хорошим результатом.
«Динамо» — «Спартак» (5 марта, 20:45 МСК)
Проверенная годами классика в новом исполнении. В последние годы «Динамо» и «Спартак» полюбили встречаться друг с другом в Кубке России. Ежегодная традиция не прерывается с 2021 года. С того момента между бело-голубыми и красно-белыми состоялось восемь кубковых матчей. В ближайший четверг будет девятый. А потом и десятый.
Ради очной встречи в полуфинале верхней сетки и «Динамо», и «Спартак» прошли топовых оппонентов. Бело-голубые остановили «Зенит» благодаря сенсационной победе 3:1 на «Газпром Арене» — ответных 1:0 в Москве команде Сергея Семака оказалось недостаточно для прохода дальше.
«Спартак» же отправил вниз «Локомотив», одержав над ними две победы — 3:1 на «Лукойл Арене» и 3:2 — на «РЖД Арене».
В этих матчах точно будет заруба. Обе команды находятся в не самом лучшем турнирном положении в РПЛ: «Спартак» — шестой, а «Динамо» — восьмое. Так что Кубок России — потенциально единственный шанс спасти сезон от провала. К тому же, у самих тренеров будет особая мотивация — и Хуан Карседо, и Ролан Гусев, на правах тренеров-новичков (Гусев — новичок именно в роли главного тренера) наверняка хотят увеличить свой кредит доверия со стороны руководства. А сделать это можно будет в случае выигрыша кубка.
И первый, и ответный матч наверняка будут держать нас в напряжении до последнего. Явного фаворита в этом противостоянии нет. Тем интереснее.
Путь регионов. ¼ финала. Второй этап
«Крылья Советов» — «Оренбург» (4 марта, 18:30 МСК)
В Самаре друг с другом встретятся команды, которым куда важнее решить задачи в РПЛ, нежели бороться за Кубок России.
«Крылья» изначально улетели в нижнюю сетку после третьего места на групповом этапе. На первом этапе ¼ финала волжане с трудом прошли КАМАЗ — 1:1 в основное время и 4:2 по итогам серии пенальти. «Оренбург» же сумел стать в своей группе первым после «Зенита», но в четвертьфинале Пути РПЛ был уничтожен «Краснодаром» с общим счетом 1:7 по итогам двухматчевого противостояния.
Откровенно, шансов на победу в этом турнире крайне мало как у «Крыльев», так и у «Оренбурга». А тем временем в чемпионате обе команды находятся в зоне переходных матчей за право остаться в элите. И все еще есть риски опуститься ниже, в зону прямого вылета.
Так что в какой-то степени проигравшему в этой паре даже будет проще жить. Это с одной стороны. А с другой — чем Кубок России не место для сенсаций? Вспомните ту же «Балтику» образца сезона-2023/24, которая дошла до Суперфинала с «Зенитом».
Но это — редкий случай. В актуальной реальности же кажется, что победитель в противостоянии «Крылья Советов» — «Оренбург» дальше продержиться максимум один-два раунда, если повезет со жребием на первом этапе полуфинала. Конечно, фактор домашнего поля может оказаться на руку самарцам, но по игре «Оренбург» кажется небольшим фаворитом в соотношении 60 на 40 в свою пользу.
«Ростов» — «Динамо» Махачкала (4 марта, 18:30 МСК)
Обе команды уже отлично знакомы друг с другом по этому сезону. Не только по матчу в РПЛ, где все закончилось вничью 1:1, но и по двум матчам на групповом этапе Пути РПЛ, где махачкалинцы дважды праздновали успех — 3:1 в гостях и 4:2 в серии пенальти дома после 1:1 в основное время.
Дальше пути команд разошлись. Но как оказалось — не надолго. «Динамо» пошло дальше по верхней сетке и едва не прошло ЦСКА — все решила серия 11-метровых ударов в ответной встрече. Дома же махачкалинцы сенсационно выиграли 1:0.
У «Ростова» же было все прозаично. Третье место в группе и попадание на нижнекамский «Нефтехимик» из Первой лиги. С ним «Ростов» справился без особых проблем — 3:1.
Что у «Ростова», что у «Динамо» — практически схожая судьба с «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Всем им надо обезопасить себя от переходных матчей по итогам чемпионата. Но не будем забывать, что «Ростов» — финалист прошлогоднего розыгрыша кубка. И в Суперфинал он попал как раз по нижней сетке: сначала вылетел от «Зенита» в полуфинале Пути РПЛ, а затем выбил в Пути регионов сначала «Локомотив», а затем «Спартак». В решающем матче с ЦСКА все решила серия пенальти. Не в пользу желто-синих.
Наверняка «Ростов» хочет максимально приблизиться к повторению прошлогоднего достижения. И кажется, что на это у них есть все шансы. Как минимум, начав этот путь с победы над махачкалинским «Динамо».
«Арсенал» — «Локомотив» (5 марта, 18:30 МСК)
Тульский «Арсенал» — единственный оставшийся в Кубке России представитель Первой лиги. Сейчас команда Дмитрия Гунько занимает 10-е место в «Лучшей лиге мира», и это совсем не внушает оптимизма в их судьбу на кубковом турнире. Хотя на первом этапе ¼ финала «Арсенал» сенсационно прошел представителя РПЛ, казанский «Рубин». Пусть и по итогам серии пенальти.
Но все же «Локомотив» — очевидный фаворит противостояния, уже прошедший серьезные испытания в Кубке России матчами против ЦСКА, «Балтики», «Акрона» и «Спартака» в ¼ финала верхней сетки. Там «железнодорожникам» остаться не удалось, но еще есть второй шанс все исправить.
Команда Михаила Галактионова пока еще претендует на два трофея по итогам сезона, и есть смысл побороться на двух фронтах. Уж вылетать от «Арсенала» будет явно несерьезно. А дальше уже — по ситуации.
Алексей Михайлов