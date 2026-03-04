Трофейная надежда: главные интриги недели в Кубке России

Что у «Ростова», что у «Динамо» — практически схожая судьба с «Крыльями Советов» и «Оренбургом». Всем им надо обезопасить себя от переходных матчей по итогам чемпионата. Но не будем забывать, что «Ростов» — финалист прошлогоднего розыгрыша кубка. И в Суперфинал он попал как раз по нижней сетке: сначала вылетел от «Зенита» в полуфинале Пути РПЛ, а затем выбил в Пути регионов сначала «Локомотив», а затем «Спартак». В решающем матче с ЦСКА все решила серия пенальти. Не в пользу желто-синих.