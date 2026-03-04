«Ростов» и «Оренбург» завершили выступления в Кубке России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 марта. /ТАСС/. Махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0 обыграло «Ростов» в матче второго этапа четвертьфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.
Забитыми мячами отметились Хуссем Мрезиг (40-я минута) и Эль-Мехди Мубарик (45+3). На 31-й минуте был удален защитник «Ростова» Андрей Лангович.
В другом матче самарские «Крылья Советов» со счетом 2:0 обыграли «Оренбург». Мячи забили Даниэль Фернандес (52-я минута) и Сергей Бабкин (74). На 50-й минуте красную карточку получил игрок «Оренбурга» Евгений Болотов, на третьей добавленной ко второму тайму минуте — его одноклубник Ираклий Квеквескири.
«Ростов» и «Оренбург» завершили выступления на турнире. В матче первого этапа полуфинала «пути регионов» махачкалинское «Динамо» сыграет с петербургским «Зенитом». «Крылья Советов» встретятся с победителем встречи между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом», которая пройдет 5 марта.
Кубок России разделен на «путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «путь регионов». В «пути РПЛ» на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России были разделены на четыре группы по четыре команды. В плей-офф «пути РПЛ» вышли по две лучшие команды каждого квартета, клубы, занявшие третьи места, продолжили борьбу за трофей в плей-офф «пути регионов». В «пути регионов» прошли шесть раундов, по итогам которых в плей-офф вышли четыре команды.
В плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, есть шанс на проход дальше даже в случае поражения. В плей-офф «пути регионов» команда покидает турнир сразу после проигрыша.