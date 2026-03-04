Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Овьедо
0
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.15
П2
6.10
Футбол. Кубок России
1-й тайм
ЦСКА
0
:
Краснодар
1
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.50
П2
1.73
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Челси
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.55
П2
2.60
Футбол. Англия
22:30
Брайтон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.23
X
3.96
П2
1.68
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.59
П2
3.10
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.11
П2
7.50
Футбол. Германия
22:30
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.60
П2
2.03
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.80
П2
2.55
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

«Ростов» и «Оренбург» завершили выступления в Кубке России по футболу

В матче первого этапа полуфинала «пути регионов» махачкалинское «Динамо» сыграет с петербургским «Зенитом», «Крылья Советов» встретятся с победителем встречи между «Арсеналом» и «Локомотивом».

Источник: РИА "Новости"
Футбол
Кубок России 2025/2026
Путь регионов. Плей-офф, 4.03.2026, 18:30
Ростов
0
Динамо Мх
2

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 марта. /ТАСС/. Махачкалинское «Динамо» со счетом 2:0 обыграло «Ростов» в матче второго этапа четвертьфинала «пути регионов» Фонбет — Кубка России по футболу. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Забитыми мячами отметились Хуссем Мрезиг (40-я минута) и Эль-Мехди Мубарик (45+3). На 31-й минуте был удален защитник «Ростова» Андрей Лангович.

Футбол
Кубок России 2025/2026
Путь регионов. Плей-офф, 4.03.2026, 18:30
Крылья Советов
2
Оренбург
0

В другом матче самарские «Крылья Советов» со счетом 2:0 обыграли «Оренбург». Мячи забили Даниэль Фернандес (52-я минута) и Сергей Бабкин (74). На 50-й минуте красную карточку получил игрок «Оренбурга» Евгений Болотов, на третьей добавленной ко второму тайму минуте — его одноклубник Ираклий Квеквескири.

«Ростов» и «Оренбург» завершили выступления на турнире. В матче первого этапа полуфинала «пути регионов» махачкалинское «Динамо» сыграет с петербургским «Зенитом». «Крылья Советов» встретятся с победителем встречи между тульским «Арсеналом» и московским «Локомотивом», которая пройдет 5 марта.

Кубок России разделен на «путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «путь регионов». В «пути РПЛ» на первом этапе клубы из высшего дивизиона чемпионата России были разделены на четыре группы по четыре команды. В плей-офф «пути РПЛ» вышли по две лучшие команды каждого квартета, клубы, занявшие третьи места, продолжили борьбу за трофей в плей-офф «пути регионов». В «пути регионов» прошли шесть раундов, по итогам которых в плей-офф вышли четыре команды.

В плей-офф «пути РПЛ», за исключением финала, есть шанс на проход дальше даже в случае поражения. В плей-офф «пути регионов» команда покидает турнир сразу после проигрыша.