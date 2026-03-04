ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче Кубка России

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл «Краснодар» в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1. В составе ЦСКА голы забили Кирилл Глебов (54-я минута), Данил Круговой (68) и Матеус Алвес (90+3). У «Краснодара» отличился Мозес Кобнан (22).
На 19-й минуте полузащитник армейцев Иван Обляков не реализовал пенальти. Вратарь Станислав Агкацев отразил удар. На 72-й минуте главный арбитр Алексей Сухой показал вторую желтую карточку защитнику «Краснодара» Джованни Гонсалесу.
Ответная встреча состоится в Краснодаре 17 марта. В рамках другого полуфинала в четверг состоится первый матч между московскими «Динамо» и «Спартаком». Игра пройдет на стадионе «бело-голубых».
Фабио Челестини
Мурад Мусаев
Кирилл Глебов
54′
Данил Круговой
68′
Матеус Алвес
90+3′
Дэвид Мозес Кобнан
22′
Иван Обляков
19′
49
Владислав Тороп
4
Жоао Виктор
22
Милан Гайич
70′
27
Роберту Барбоза Мойзес
3
Данил Круговой
2
Матеус Рейс
36′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
9
Лусиано Гонду
45+4′
76′
7
Матеус Алвес
17
Кирилл Глебов
83′
37
Энрике Кармо
18
Данила Козлов
76′
11
Тамерлан Мусаев
1
Станислав Агкацев
4
Диего Коста
5
Жубал
73′
53
Александр Черников
77′
11
Жоау Батчи
66
Дуглас Аугусту
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
46′
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
24′
43′
10
Эдуард Сперцян
59
Артем Хмарин
46′
9
Джон Кордоба
17
Валентин Пальцев
67′
7
Виктор Са
90
Дэвид Мозес Кобнан
61′
20
Джованни Гонсалес
68′
72′
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
