Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Астон Вилла
1
:
Челси
0
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.87
П2
4.80
Футбол. Англия
1-й тайм
Брайтон
0
:
Арсенал
1
Все коэффициенты
П1
10.00
X
5.00
П2
1.35
Футбол. Англия
1-й тайм
Фулхэм
0
:
Вест Хэм
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.05
П2
3.06
Футбол. Англия
1-й тайм
Манчестер Сити
1
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.05
П2
7.13
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
0
:
Байер
0
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.25
П2
1.95
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.64
X
3.72
П2
2.55
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
3
:
Краснодар
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Крылья Советов
2
:
Оренбург
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Динамо Мх
2
П1
X
П2

ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром» в матче Кубка России

ЦСКА одержал волевую победу над «Краснодаром» в полуфинале пути РПЛ Кубка России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл «Краснодар» в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1. В составе ЦСКА голы забили Кирилл Глебов (54-я минута), Данил Круговой (68) и Матеус Алвес (90+3). У «Краснодара» отличился Мозес Кобнан (22).

На 19-й минуте полузащитник армейцев Иван Обляков не реализовал пенальти. Вратарь Станислав Агкацев отразил удар. На 72-й минуте главный арбитр Алексей Сухой показал вторую желтую карточку защитнику «Краснодара» Джованни Гонсалесу.

Ответная встреча состоится в Краснодаре 17 марта. В рамках другого полуфинала в четверг состоится первый матч между московскими «Динамо» и «Спартаком». Игра пройдет на стадионе «бело-голубых».

ЦСКА
3:1
Первый тайм: 0:1
Краснодар
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Плей-офф
4.03.2026, 20:45 (МСК UTC+3)
ВЭБ Арена
Главные тренеры
Фабио Челестини
Мурад Мусаев
Голы
ЦСКА
Кирилл Глебов
54′
Данил Круговой
68′
Матеус Алвес
90+3′
Краснодар
Дэвид Мозес Кобнан
22′
Нереализованные пенальти
ЦСКА
Иван Обляков
19′
Составы команд
ЦСКА
49
Владислав Тороп
4
Жоао Виктор
22
Милан Гайич
70′
27
Роберту Барбоза Мойзес
3
Данил Круговой
2
Матеус Рейс
36′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
9
Лусиано Гонду
45+4′
76′
7
Матеус Алвес
17
Кирилл Глебов
83′
37
Энрике Кармо
18
Данила Козлов
76′
11
Тамерлан Мусаев
Краснодар
1
Станислав Агкацев
4
Диего Коста
5
Жубал
73′
53
Александр Черников
77′
11
Жоау Батчи
66
Дуглас Аугусту
72′
23
Хуан Мануэль Боселли
46′
15
Лукас Оласа
6
Кевин Ленини
24′
43′
10
Эдуард Сперцян
59
Артем Хмарин
46′
9
Джон Кордоба
17
Валентин Пальцев
67′
7
Виктор Са
90
Дэвид Мозес Кобнан
61′
20
Джованни Гонсалес
68′
72′
Статистика
ЦСКА
Краснодар
Желтые карточки
3
6
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Боковой судья
Александр Богданов
(Россия, Верея)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Ивана Облякова: карьера и личная жизнь футболиста
Иван Обляков — один из самых стабильных футболистов России. Долгие годы игрок является основным в ЦСКА и сборной России. Универсальность спортсмена позволила ему адаптироваться к любым требованиям тренеров. Биография спортсмена — это ровный путь к признанию и статусу.
Читать дальше