Дерби «Динамо» — «Спартак» завершит игровую неделю Кубка России

Шансы «Спартака» и «Динамо» на медали РПЛ в этом сезоне малы, поэтому обе команды могут сосредоточиться на Кубке России. Красно-белые с 32 очками занимают шестое место в турнирной таблице, бело-голубые (24) — восьмое. В 19-м туре чемпионата России, первом после возобновления сезона, «Динамо» в воскресенье на своем поле обыграло самарские «Крылья Советов» (4:0). Подготовка «Спартака» к кубковой встрече немного затянулась: красно-белые должны были сыграть в гостях с «Сочи» в воскресенье, но матч перенесли на следующий день в связи с объявлением в городе режима беспилотной опасности. Игра завершилась победой «Спартака» со счетом 3:2.